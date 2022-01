Uyba, contro Chieri vietato abbassare la guardia

Domenica 30 gennaio, alle 17.30, sul taraflex della e-work Arena andrà in scena la sfida tra le padrone di casa della Unet e-work Busto Arsizio e le piemontesi della Reale Mutua Fenera Chieri (apertura casse e cancelli ore 15.30).

Per la Uyba vietato abbassare la guardia, perché la formazione di coach Bregoli arriva da un momento di grande forma, con cinque vittorie su cinque partite giocate ed è l’unica squadra che nel girone di andata ha sconfitto in modo netto le biancorosse.

Stevanovic e compagne scenderanno quindi in campo con la voglia di ribaltare il risultato dell’andata e continuare a correre per le primissime posizioni, consapevoli di non poter più lasciare punti per strada.

Chieri si presenterà con la regia di Bosio in diagonale con Grobelna; la tradatese Mazzaro e Alhassan al centro, l’azzatese Perinelli e Frantti in banda, De Bortoli libero. Nessun problema di formazione invece per coach Musso che avrà a disposizione tutte le sue titolari.

A presentare il match, il libero Giorgia Zannoni: “La partita di domenica sarà sicuramente una battaglia, Chieri ha giocato molto bene tutto il girone di andata e ha fatto un buonissimo risultato centrando la qualificazione alle Finali di Coppa Italia. Ha affrontato un periodo complicato per via del Covid, ma è già tornata in campo nel modo migliore possibile vincendo l’incontro di settimana scorsa. Ci ricordiamo la partita di andata, l’unica in cui noi non siamo riuscite a esprimere per nulla il nostro gioco. Dev’essere una gara di riscatto per noi: sarà dura, ma sono sicura che mettendo in campo tutto quello che stiamo costruendo piano piano e con l’aiuto del nostro pubblico potremo fare bene”.

Unet e-work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco.

Reale Mutua Fenera Chieri: 1 Alhassan, 2 Cazaute, 3 Perinelli, 4 Bosio, 5 Frantti, 6 Piovesan, 7 Bonelli, 8 Grobelna, 9 Villani, 10 De Bortoli (L), 12 Mazzaro, 14 Karaoglu, 15 Armini, 17 Weitzel, 18 Guarena.

Il programma della quarta di ritorno

Delta Despar Trentino – Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Monza RINVIATA

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Volley Bergamo 1991

Classifica: Vero Volley Monza 37*; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34***; Savino Del Bene Scandicci 34*; Unet E-Work Busto Arsizio 32*; Igor Gorgonzola Novara 31***; Reale Mutua Fenera Chieri 25***; Il Bisonte Firenze 20****; Bosca S.Bernardo Cuneo 19**; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 13*; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10**; Delta Despar Trentino 10*; Volley Bergamo 1991 9***; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno