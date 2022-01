Vento forte e rischio incendi, Protezione Civile in allerta

Giovedì si preannuncia una giornata di forte vento. È quanto prevede il Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali di Regione Lombardia e che per questo ha emesso un doppio bollettino di criticità per le prossime ore, sia per il vento che per il rischio di incendi.

“Mercoledì è previsto un graduale avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia -si legge nel documento- a cui farà seguito un fronte di aria fredda in discesa dal Nord Europa”. Per questo motivo “per la giornata di giovedì 20 gennaio è previsto un progressivo rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, già dal mattino su Valchiavenna e in quota sulle Retiche, in estensione nel pomeriggio a tutti i settori di Alpi e Prealpi. La ventilazione assumerà carattere di Foehn su alcuni fondivalle, con maggiore probabilità su Valchiavenna, Lario e Varesotto, mentre in serata sarà probabile anche il raggiungimento della Pianura”.

Circostanze che porteranno a “raffiche di foehn nei fondivalle fino a 50-70 km/h, mentre in quota entro i 1500 metri saranno probabili raffiche oltre i 70-80 km/h. Velocità massime oltre i 90 km/h sono attese oltre i 1500-1800 metri su Valchiavenna”. Per questo motivo è stata dichiarata l’allerta gialla per l’area dei laghi e delle Prealpi Varesine a partire dalla mezzanotte, rischio che nelle prime ore della mattina sarà esteso anche alla zona della Valchiavenna e del Lago di Como.

Vento forte che si va a sommare ad un’altra allerta sempre in vigore: quella del rischio di incendi boschivi. In tutta l’area del centro/nord della Lombardia, infatti, la prolungata assenza di precipitazioni e il clima sempre molto secco porta ad una costante per il rischio di roghi anche perchè “gli episodi di vento previsto -puntualizzando dalla Protezione Civile- potrebbero rendere localmente difficoltose le operazioni di spegnimento con mezzi aerei”.

Proprio per questo l’allerta passerà a livello arancione. “Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale -si legge nel bollettino- sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Si sottolinea che queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce”. L’allerta arancione scatterà nel corso della nottata nell’area dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Valchiavenna mentre nelle ore successive si estenderà anche al resto delle aree pedemontane, sia ad Est che ad Ovest della Lombardia.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi -ricorda il bollettino- si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi. Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: