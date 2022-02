Aperte le iscrizioni alla nuova stagione di VareseCorsi

Si sono già aperte online le iscrizioni alle nuove proposte primaverili di VareseCorsi: oltre 380 corsi, che si svolgono tra Varese e alcuni comuni della provincia, che è possibile trovare sul sito www.portalecorsi.com .

Le proposte sono come sempre molto varie, tra grandi classici e novità: laboratori di arte e di scrittura, corsi di lingue, attività sportive, seminari di psicologia, di letteratura e sugli stili di vita (salute, benessere, alimentazione, ecc.) e molto altro ancora.

Tra i corsi più seguiti ci sono i corsi di lingue, con diverse proposte tra lingue europee e non solo. Sono molto gettonate, infatti, anche quelle extraeuropee: arabo, cinese, giapponese e russo, per citarne alcune. Gli utenti di VareseCorsi sono sempre molto soddisfatti delle proposte linguistiche, sia in presenza sia online. Aurora, Daniela e Renata, iscritte a un corso di inglese da oltre 5 anni, dicono: «L’esperienza è sempre stata ben organizzata, si lavora seriamente e serenamente, con insegnanti competenti e disponibili». Mentre Rino, Loredana e Antonio, iscritti a un corso di spagnolo, affermano: «La nostra recensione per il corso di Spagnolo è sempre positiva. L’ambiente è tranquillo ed è molto piacevole frequentare le lezioni, anche grazie alla disponibilità dell’insegnante a svolgerle sia online sia in presenza, nel rispetto delle normative».

Non mancano anche i corsi sportivi, che presentano tra le varie proposte anche il Dodgeball (Palla prigioniera), novità di quest’anno, e “Correre è bello“, che inizierà proprio il giorno della Festa del Papà, diventando così un’ottima idea regalo. Anche per questa stagione, i corsi sportivi sono stati proposti sia in modalità online, sia in presenza, e sono soprattutto gli insegnanti stessi a sottolineare l’importanza di mantenere questa duplice possibilità di svolgimento.

Viviana Arcangioli, insegnante di Pilates che collabora con VareseCorsi da molti anni, infatti dice: «In questo periodo è importante dare la possibilità agli utenti di scegliere sia i corsi in presenza, per chi vuole essere seguito maggiormente anche a causa di problematiche particolari, sia online, per la comodità, i costi più contenuti e comunque la buona resa».

Tra le iniziative è possibile trovare anche corsi all’aperto, laboratori, corsi di cucina online, visite guidate sul territorio di Varese e molto altro. La segreteria de Il Cavedio VareseCorsi è disponibile per rispondere a curiosità e domande, mentre è possibile iscriversi ai corsi sia presso la sede di piazza Motta 4 a Varese, sia online sul sito www.portalecorsi.com