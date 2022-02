Arriva la neve, tra lunedì e martedì accumuli fino a 20 centimetri

È pronta ad interrompersi la lunga fase di siccità che da mesi non vede cadere una goccia d’acqua dal cielo. E quella che arriverà nelle prossime ore sarà sotto forma di neve. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un bollettino in vista delle precipitazioni in arrivo.

“Nella giornata di lunedì 14 febbraio previste in mattinata deboli precipitazioni sull’Appennino, nevose a partire da quote attorno a 600-800 metri -si legge nel bollettino-. Intensificazione e diffusione dei fenomeni precipitativi a gran parte del territorio tra il pomeriggio e la serata, con precipitazioni più intense e con quantitativi complessivi tra 5 e 20 cm su Oltrepò pavese e fascia prealpina”. La quota limite delle nevicate sarà attorno a 400-500 metri su Alpi e Prealpi, fino al piano su Appennino e fascia collinare adiacente. Poi “nella serata di lunedì su Alpi e Prealpi possibili episodi nevosi fino al fondovalle nelle valli minori o nelle zone dove la temperatura si mantiene più bassa”.

Per le zone più basse è prevista “neve mista o pioggia o episodi di neve bagnata, con accumuli al momento non superiori a 5 cm, a decrescere spostandosi verso Est”.

Per martedì 15 invece la tendenza è quella di “precipitazioni nella notte, nevose oltre circa 500 metri di quota, neve mista a pioggia con possibili episodi di neve bagnata sulle zone di pianura centro-occidentali”.