Cgil Cisl Uil e Pensionati soddisfatti per la fusione dei comuni di Bardello, Bregano, Malgesso

Le Organizzazioni sindacali Cgil – Cisl – Uil della provincia di Varese unitamente ai sindacati dei pensionati, Spi – Cgil, Fnp- Cisl, Uilta-Uil, si congratulano per l’esito del referendum che ha approvato il progetto di fusione dei comuni di Bardello, Bregano, Malgesso.

“Come sindacato esprimiamo la nostra soddisfazione, in quanto impegnati nella negoziazione sociale, da tempo assieme ad Anci Lombardia auspichiamo la fusione dei piccoli comuni, convinti che questo porti ad una maggiore razionalizzazione delle risorse ed a un sicuro vantaggio per i cittadini in quanto potranno beneficiare di maggiori investimenti e servizi nel territorio”.