Debutto vincente per la Uyba al Pala Wanny di Firenze

Vittoria sofferta per la Uyba che nella sua prima partita al Pala Wanny di Firenze vince per 1-3 (21-25, 25-19, 18-25, 24-26) contro le padrone di casa de Il Bisonte. Partita equilibrata e giocata fino all’ultima palla. Per le padrone di casa, che hanno conquistato il secondo set grazie a un super turno al servizio di Van Gestel (7-0 di parziale, da 18-19 a 25-19), Nwakalor è stata la trascinatrice (25 punti). Top scorre per le biancorosse l’opposta Mingardi (19 punti), seguita da Stevanovic (15 col 53%) e da Ungureanu (8 col 46%).

A fine partita Mingardi non può che complimentarsi con le toscane: “Stasera penso sia stata proprio una bella partita, Firenze ci ha messo in difficoltà, ha avuto un muro-difesa super, noi siamo state brave a rimanere lucide e determinate nei momenti importanti. Oggi abbiamo dovuto cercare tante soluzioni di attacco perché il Bisonte è stato veramente un avversario molto forte”.

La partita

Primo set – Parte subito forte la Uyba che vola sul 0-3. Le padrone di casa reagiscono e trovano il 5 pari. Si gioca punto a punto e da subito si capisc che sarà un partita combattuta. Si procede punto a punto e sul 15-4 coach Musso ferma il gioco. Mingardi ha il braccio caldo (18-20), ma Graziani rimette di nuovo in pari lo score (20-20). Enweonwu attacca lungo il 20-22. Il Bisonte attacca in rete il 21-24, Olivotto mura il 21-25 finale.

Secondo set – Il Bisonte parte forte (4-2), ma Gray e Stevanovic (ace) fanno presto 4-4. Si procede a braccetto (11-11), fino all’ace di Belien che rompe l’equilibrio e fa interrompere il gioco a Musso (13-11). La Uyba non si scompone e prova a scappare (16-18) ma le toscane non ci stanno e sul 21-19 la panchina bustocca ferma il gioco. L’ invasioni di Battista regala il set alle biancorosse (25-19).

Terzo set – Ancora un inizio in equilibrio, poi Nwakalor prova l’allungo (6-4) ma Mingardi rimette subito Busto avanti (7-9). La Uyba prende in mano le redini del set e sul (14-20) il risultato sembra ormai scritto. Gray in pipe fa 16-22, Stevanovic firma il 17-23, Firenze sbaglia il servizio (18-25).

Quarto set – Musso conferma Ungureanu in 4 per Bosetti. Buon inizio per la Uyba che si porta sul mentre 2-5. Ungureanu si fa valere anche in seconda linea e propizia il 5-9 di Gray e il 6-10 di Mingardi. Nwakalor suona la carica e riporta la parità (10-10). Ungureanu scalda il braccio e porta le biancorosse sul 12-13. La sfida si accende ed esalta i tifosi di entrambe le squadre. Mingardi affonda il 16-18, ma la solita Nwakalor firma la tripletta che ribalta tutto (19-18 time-out Musso). Finale al cardiopalma, giocato punto a punto. Ungureanu sbaglia la battuta del 24-23 (dentro Bosetti). Nwakalor attacca in rete il 24-24, Stevanovic con l’ace fa 24-25, Nwakalor attacca in rete il 24-26.

Il tabellino

Il Bisonte Firenze – Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (21-25, 25-19, 18-25, 24-26)

Il Bisonte Firenze: Sylves ne, Cambi 4, Bonciani 1, Van Gestel 9, Panetoni (L), Knollema ne, Belien 10, Enweonwu 10, Graziani 10, Golfieri, Nwakalor 25, Lapini, Diagne ne.

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 2, Battista, Olivotto 7, Monza ne, Bressan ne, Colombo ne, Gray 5, Mingardi 19, Zannoni (L), Stevanovic 15, Bosetti 5, Herrera Blanco ne, Ungureanu 8.

Arbitri: Vecchione – Frapiccini

Note. Firenze: ace 8, errori 7, muri 11. Busto Arsizio: ace 5, errori 8, muri 12