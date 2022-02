A Gazzada Schianno una fiaccolata per ricordare il piccolo Daniele

Sarà un momento silenzioso a tre mesi da quando la giovane vita di Daniele si fermò nella casa del nonno, dove era rinchiusi agli arresti il padre, Davide, accusato dell’omicidio del suo bambino.

Per questa notizia che rimarrà per sempre tragica per la famiglia e per la comunità di amici e conoscenti nel paese deove il bambino viveva, cioè Gazzada Schianno, è in programma una fiaccolata (nella foto, un momento dei funerali del bambino).

Si terrà martedì primo marzo alle 20.45.

L’evento, che dovrà ancora essere definito nei suoi dettagli – luogo di ritrovo, percorso ecc. – è stato organizzato dall’oratorio San Luigi di Schianno, luogo amato e frequentato dal bambino dopo essersi trasferito assieme alla mamma nella piccola frazione.