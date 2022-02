Dopo giorni in giro per Besozzo, la Nera Verzasca è tornata a casa

La capra nera che da giorni girava per le vie di Besozzo è tornata a casa. Dopo tanto girare, il padrone l’ha rintracciata a Comabbio, in spiaggia. A dare l’annuncio del ritrovamento è stata l’animata pagina Sei di Besozzo se…, dove i cittadini hanno costantemente seguito le vicende della Nera Verzasca, questo il tipo di razza, avvista giorno e notte per le vie del paese. Foto, commenti, segnalazioni.

Ora l’animale è finalmente al sicuro e anche tra i cittadini è stato tirato un sospiro di sollievo. Nessuno rischia più di trovarsela davanti durante la guida o durante una passeggiata, seppur l’animale non sia pericoloso.