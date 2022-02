A Induno Olona due milioni per opere pubbliche e nuove assunzioni in Comune

(foto di Luca Leone) – Un impegno di due milioni di euro in opere pubbliche, nessun aumento delle tasse e nuove assunzioni per integrare l’organico comunale. Sono questi i tre perni attorno a cui ruota la previsione di spesa per il triennio 2022-2024, approvata martedì sera nel corso del Consiglio comunale di Induno Olona.

Dopo una nota di carattere demografico, che segnala a Induno Olona una diminuzione della popolazione, gli amministratori hanno messo in evidenza che “si registra una confortante stabilità del tessuto economico, sia per quanto attiene il reddito individuale degli indunesi che il reddito prodotto. Un altro dato positivo è la crescita del numero dei frontalieri”.

Il bilancio di previsione presentato e approvato mette al centro i bisogni e le urgenze che il Covid ha fatto emergere nella popolazione, è stato spiegato dall’Amministrazione Cavallin presentando il bilancio: “E’ stato dunque previsto il mantenimento a bilancio di tutte le risorse economiche necessarie per andare a supportare le criticità che potrebbero manifestarsi, in continuità con quanto fatto nel 2020 e 2021. Tali risorse saranno quantificate in sede di consuntivo. Sono confermati tutti i servizi alla persona che già vengono erogati, così come sono finanziate le attività scolastiche riprese negli scorsi mesi e che ci si augura davvero non debbano più subire battute d’arresto determinate da una recrudescenza della pandemia”.

Va in questa direzione anche la decisione di non introdurre aumenti delle tasse comunali per tutto il 2022: “Addizionale Irpef, Imu e Tari non subiranno modifiche, anzi: nel caso di quest’ultima, per ciò che concerne le attività produttive, è in programma di continuare con una riduzione significativa che funga da incentivo all’impresa. Nessun aumento nemmeno delle tariffe dei servizi a domanda individuale”.

E’ stata poi confermata la decisione di non accendere nuovi mutui, per continuare nel processo virtuoso di abbattimento dell’indebitamento comunale, operazione ritenuta doverosa nei confronti delle nuove generazioni: “Le opere pubbliche e le manutenzioni necessarie verranno eseguite con fondi propri oppure con finanziamenti esterni. In questo senso, il Pnrr potrebbe dare una grande spinta, la Giunta è al lavoro per consentire a Induno di cogliere tutte le opportunità ad esso legate”.

“Gli uffici e gli assessorati hanno lavorato duramente per mettere sul piatto nel giro di poche settimane idee e progetti concreti su cui misurare le grandi possibilità di finanziamento di cui si parla – spiega l’assessore al Bilancio Claudio Andreoletti – senza voler alimentare inutili aspettative, l’obiettivo è stato però quello di mettersi in condizione di sfruttare ogni possibilità, pensando a interventi ambiziosi e assai onerosi come la sistemazione di via Jamoretti, il restauro di villa Tiana o ancora, operazioni di rigenerazione urbana riguardanti le molte aree dismesse presenti sul territorio. L’attenzione è concentrata anche su tutte le altre forme di finanziamento per bandi dagli enti superiori, in particolare delle Regione e a quanto può venire dalla Comunità montana”.

Novità anche sul piano dell’organico comunale, che verrà integrato con nuove assunzioni: “In queste settimane ha preso il via con forza il piano di nuove assunzioni comunali: saranno entro fine anno una decina i nuovi ingressi in Comune: da poche ore è in servizio la nuova funzionaria della Ragioneria, Laura Sabella, mentre a breve si consoliderà il sostanzioso rinforzo dato all’Ufficio di Polizia locale, che dopo l’arrivo del nuovo Comandante e di un nuovo agente, nei mesi scorsi, si appresta tra una decina di giorni ad accogliere un ulteriore nuovo ingresso di un agente nelle sue fila. La questione della sicurezza per l’Amministrazione è prioritaria: nel bilancio previsionale 2022 non a caso ci sono ulteriori 20.000 euro per il potenziamento della rete di video-sorveglianza, che vanno ad aggiungersi ai 140.000 euro finora spesi per la sua predisposizione e graduale implementazione: attualmente sul territorio comunale ci sono in funzione ben 28 telecamere fisse e due mobili”.

Infine il capitolo delle opere pubbliche: “In bilancio valgono oltre 2.000.000 di euro, comprensivi anche dei 600.000 stanziati da RFI per opere di compensazione dei disagi patiti per il cantiere ferroviario, che saranno spesi in asfaltature e pista ciclopedonale. Tra le opere finanziate figurano anche la manutenzione straordinaria degli immobili per 120.000 euro, 680.000 per la sistemazione complessiva del centro Rebelot (tramite partecipazione al bando ri-genera), 200.000 per nuove asfaltature, 40.000 euro per la sistemazione della rotonda in zona San Salvatore, 80.000 euro per la manutenzione straordinaria del cimitero e diverse altre voci di minore entità”.

Il bilancio di previsione è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione.