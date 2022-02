Perché potrebbe capitarvi di incrociare una McLaren in provincia Varese

È un’auto che certamente non passa inosservata e che in questi giorni potrebbe capitarvi di incrociare per le strade della provincia di Varese e del Lago Maggiore. Ma che ci fa una McLaren da queste parti?

Alle spalle c’è un’iniziativa promozionale legata al nostro territorio. “Grazie alle immagini che uniscono auto e patrimonio vogliamo portare ospiti e visitatori inglesi a Varese” spiega Ivan Drogo Inglese presidente di Assocastelli illustrando l’iniziativa promossa da Assocastelli e Motori di Lusso che utilizza proprio l’esclusiva autovettura.

Villa Bossi a Bodio Lomnago, Villa Orsi ad Azzate e Villa Tarlarini a Laveno Mombello sono le tre residenze della rete Assocastelli che sono state scelte ed inserite nell’itinerario. Si tratta di location “vive” utilizzate per eventi e ospitalità. L’autovettura utilizzata per effettuare il tour è la McLaren 720s spider, un’auto certamente non alla portata di tutte le tasche. Il suo prezzo di listino è infatti di circa 300 mila euro che si incrementa ulteriormente per effetto delle personalizzazioni. E’ equipaggiata con un potente propulsore da 4 litri che eroga oltre 700 cavalli. McLaren rappresenta uno dei più prestigiosi brand simbolo di alta sportività nel mondo dell’automobilismo, venne fondata negli anni ’60 dal pilota neozelandese Bruce McLaren.

Oggi l’azienda è posseduta a maggioranza dal fondo del Regno del Bahrein. Il re del Bahrein Hamad Bin Isa Al Khalifa, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha vissuto molto in Inghilterra, avendo studiato a Cambridge, ed è appassionato di motori e patrimonio. La McLaren è rappresentata in Italia dal gruppo Fassina di Milano fondato da Tony Fassina e oggi guidato dal figlio Aldo Fassina.

L’iniziativa è quella di visitare il patrimonio architettonico e immobiliare d’epoca e storico di Varese a bordo della McLaren immortalando immagini dell’auto e delle ville per rendere visibile il tutto in Inghilterra. Infatti le immagini del patrimonio di Varese, grazie ad Assocastelli che possiede una delegazione nel Regno Unito affidata a Sir Benjamin Slade, verranno promosse a Wooking, nel Surrey, cittadina di 60 mila abitanti a 50 km da Londra, sede del quartier generale di McLaren. Wooking si trova in posizione strategica a soli 20 km dall’aeroporto di Heathrow che le compagnie British Airways e Ita Airways collegano con un volo diretto allo scalo di Milano Linate (la durata del volo è solo di due ore).

L’iniziativa è promossa da Assocastelli associazione dei gestori e proprietari di immobili d’epoca e storicirappresentata dal presidente nazionale barone Ivan Drogo Inglese e rappresentata sul territorio di Varese dalla delegata Simona Beretta e dal format Motori di Lusso ideato da Alessandro Colombo in collaborazione con Riccardo Banfo e Matteo Carcagna.