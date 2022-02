Nelle pediatrie di Varese, Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio si celebra la giornata contro il cancro infantile

In occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile che si celebra il 15 febbraio, la Fondazione il Ponte del Sorriso ha promosso le attività indicate dalla FIAGOP “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”, pianta simbolo dell’augurio di benessere e fortuna.

Galleria fotografica Fondazione Il Ponte del Sorriso celebra la giornata contro il cancro infantile 4 di 12

In tutti i reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Busto Arsizio e Tradate, i bambini ricoverati hanno preparato frutti e foglie di melograno per far rifiorire e rendere rigogliosi gli alberi di legno donati da Belgo Briko di Varese.

Ai piccoli ricoverati è stato inoltre distribuito il succo di melograno offerto da Coop Lombardia e sono state spiegate le proprietà benefiche dei chicchi di melograno.

La patologia oncologica colpisce ogni anno circa 1500 bambini e 900 adolescenti italiani, mentre nel mondo i casi sono 400.000. Oggi le speranze di guarigione sono molto alte, vicine al 90% per leucemie e all’80% per altri tumori nei paesi ricchi, ma nei paesi a basso reddito solo il 20/30% dei bambini sopravvive. Una discrepanza che va colmata e sulla quale si vuole porre l’accento con questa giornata.

Il cancro infantile rimane per fortuna una malattia rara, ma per questo motivo poco si investe nella ricerca di farmaci pediatrici. Molto si è fatto negli ultimi anni, ma occorre fare di più.