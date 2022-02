Saronno dice addio a Sergio Gandola, imprenditore determinato e coraggioso

La moglie, i figli, i nipoti, i dipendenti e tutto il mondo imprenditoriale saronnese piange Sergio Gandola, imprenditore determinato e coraggioso, fondatore nel 1978 del Gruppo Informatico Siges.

Classe 1940, con i figli Luca, direttore tecnico, e Marco, attuale amministratore delegato dell’azienda, ha portato il Gruppo ad avere più di 100 dipendenti e a sviluppare un lavoro di ricerca e progettazione in una delle sedi più innovative di Saronno, all’interno della ex Lesa.

Si è spento nella mattinata di giovedì 24 febbraio dopo una lunga malattia. La camera ardente sarà allestita fino al 26 febbraio presso la casa funeraria Miazzolo in via Manzoni a Saronno (orari 8.30/12.30 – 14.30/18.30). Il funerale sarà celebrato lunedì 28 febbraio alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Saronno in via Prealpi 1. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Borgo di Bellaggio alle ore 14.