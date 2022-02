Si torna a suonare al circolo Gagarin di Busto Arsizio

Finalmente si torna a suonare dal vivo al Circolo Gagarin dopo un altro inverno difficile a causa delle restrizioni per la pandemia. Da questa settimana torna l’ appuntamento fisso del martedì sera con la jam session così come tornano i concerti sul palco. Da qui fino alla prossima estate è in programma un fittissimo calendario di live, con band da tutto il mondo e un occhio di riguardo ai progetti più interessanti dal territorio.

Si parte sabato 26 febbraio con le band locali. A Gagarin locals suoneranno gli Icmesa + Gio Ui + Garden of Groove

a partire dalle 21.30. Circolo aperto dalle 18 con bar, cucina e bookshop attivi. Ingresso gratuito riservato socie e soci Arci. Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540

Il calendario dei prossimi concerti al Gagarin

05/3 –