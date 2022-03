Busto Arsizio è solidale con l’Ucraina, ecco l’esercito (pacifico) di don Giuseppe Tedesco

È in corso una vera e propria gara di solidarietà che sta coinvolgendo decine di famiglie bustocche quella attorno all’oratorio San Giuseppe e alla casa don Lolo di Busto Arsizio. L’azione di don Giuseppe Tedesco, tra i primi ad andare a prendere alcuni bambini e mamme ucraine al confine con la Polonia, ha ispirato i tantissimi giovani che gravitano già da tempo attorno alla struttura di viale Stelvio, insieme ai loro genitori.

«Solo qui ho visto messe con 10-15 chierichetti» – ci aveva raccontato una mamma qualche settimana fa dopo averci detto che suo figlio, pur essendo di un altro quartiere di Busto Arsizio, ha deciso di frequentare l’oratorio di San Giuseppe. Non stupisce dunque questo movimentismo solidale che ha permesso di attrezzare casa don Lolo con tutti i comfort necessari per queste giovani mamme e i loro figli rimasti improvvisamente senza niente poichè nella fuga dalle zone di guerra non hanno avuto tempo e modo di portarsi dietro nulla.

La parrocchia consiglia di seguire le informazioni che vengono rilasciate sulla pagina facebook dell’oratorio per gestire al meglio gli approvvigionamenti di cui c’è bisogno. Viene chiesta, inoltre, la disponibilità ad ospitare queste mamme con bambini che dovranno rimanere qui per un periodo ancora piuttosto lungo (anche se sembrano esserci primi spiragli di pace tra Russia e Ucraina, ndr). Qui il form da compilare per dare la propria disponibilità.

Qui la pagina facebook dell’oratorio