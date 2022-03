Il Camelot apre al pubblico il suo punto tamponi

La 3SG Camelot, la struttura socio-sanitaria del Comune di Gallarate, da mercoledì 23 marzo 2022 apre al pubblico il suo punto tamponi in modalità “drive through” . Si tratta del punto già attivo per lo screening del personale dipendente da dicembre 2020, che ora viene esteso anche ai normali cittadini che possono aver bisogno di tamponi..

La struttura di Test rapidi extra Servizio Sanitario Regionale, sarà funzionante inizialmente da lunedì a venerdì sia nella fascia oraria del mattino, dalle 10,00 alle 12,30, che del pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,30. Si potrà accedere con prenotazione telefonica allo 0331750310 o direttamente sul sito internet di 3SG www.3SG.it alla pagina PRENOTA IL TAMPONE.

«In questo periodo la curva epidemica sta risalendo verso l’alto» afferma la presidente di 3SG Roberta Fausta Maria Maurino, «questi ultimi due anni ci hanno insegnato che le accelerazioni nei contagi possono essere impreviste e non bisogna farsi trovare impreparati, proprio per questo il CDA di 3SG ( Paolo Banfi, Claudio Leone, Elisabetta Rubino e Carlo Bonicalzi) ha risposto alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di strutturare un servizio per la popolazione che andasse ad integrare quelli già attivi, garantendo accessibilità, sicurezza e facilità nell’accesso anche per le fasce più sensibili come gli studenti. Con questa attività, inoltre, vogliamo aprirci al territorio proponendo delle convenzioni per le attività di screening alle realtà produttive locali».

L’accesso al punto tamponi avverrà da via Sottocorno, 5 (entrata dal primo cancello sulla destra arrivando da via Sciesa). Il test verrà eseguito direttamente in auto in modalità drive-through. La persona dovrà presentarsi indossando una mascherina FFP2/chirurgica senza scendere dal veicolo.

Effettuato il test l’utente attenderà in auto nel parcheggio pubblico di via Sottocorno 5 l’esito del tampone che verrà inviato telefonicamente con un SMS dopo 15/20 minuti. Il referto cartaceo negativo potrà poi essere ritirato presso gli uffici amministrativi di via Padre Lega, 54 Gallarate.

In caso di esito positivo il referto verrà inviato via mail all’utente o potrà essere ritirato presso il gazebo esterno al punto tamponi (via Sottocorno 5). Verrà inoltre consegnato all’utente una informativa con le indicazioni per l’isolamento e il conseguente rientro nella collettività.