Carnevale ambrosiano 2022: gli eventi tra Varese e Varesotto dal 3 al 6 marzo

Sfilate, laboratori, spettacoli, concorsi e tanti coriandoli in questo Carnevale 2022 dove i colori variopinti delle stelle filanti si confondono con quelli delle bandiere della pace. Tra novità e tradizione le feste legate al Carnevale ambrosiano si celebrano per la prima volta dopo due anni di stop per pandemia, nel lungo fine settimana dal giovedì 3 a domenica 6 marzo, con tanto bisogno di allegria e qualche restrizione.

SFILATE

Gallarate: alla sfilata di sabato pomeriggio sono invitati i bambini in maschera. Si parte dal Broletto alle 15 accompagnati da uno spettacolo itinerante con trampolieri e band musicali > Scopri di più

Germignaga: la Pro Loco invita tutti a festeggiare il Carnevale dei bambini nel pomeriggio di sabato 5 marzo. Si parte alle 14 da via Toti, poi animazione con “Andrea” davanti al bar Pescatori, merenda e regalino a tutte le mascherine > L’evento

Azzate: torna la sfilata di Carnevale, in maschera ma senza carri sabato pomeriggio a partire dalle ore 14 in oratorio, con spettacolo di ginnastica e tanta musica > Qui tutto il programma

Cardano al Campo: l’Amministrazione comunale con l’assessorato all’istruzione, hanno voluto organizzare per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine una festa in maschera per giovedì 3 marzo, con una piccola sfilata per le strade cittadine, nel rispetto delle norme di sicurezza > L’evento

Varese: c’è anche una piccola parata di Carnevale nel programma della Giornata del riuso, nel pomeriggio di domenica in piazza De Salvo alle Bustecche con laboratori teatrali, mercatino del riuso e di prodotti locali e tanti riciclattoli > Scopri l’iniziativa

SPETTACOLI

Saronno: sabato pomeriggio la città festeggia il carnevale con “Pronto intervento Clown, un’animazione itinerante creata da giocolieri, acrobati e musicisti > Scopri di più

Varese: in assenza della grande sfilata di Carnevale, in via San Martino arriva il Trampoliere, invitato dai commercianti, per far sorridere i bambini in maschera con tanti palloncini colorati > L’iniziativa

Gavirate: in occasione di Carnevale non ci saranno i tradizionali carri ma la famiglia circense Macaggi proporrà ai bambini uno spettacolo in maschera nel pomeriggio sabato 5 marzo in viale Garibaldi > L’appuntamento

EVENTI

Maccagno con Pino e Veddasca: sabato al Parco delle Feste si festeggia il Carnevale a partire da mezzogiorno, con la consegna delle chiavi della città alla nuova maschera, il Re Brüsapadell, la tradizionale risottata e poi animazione per bambini e premio della mascherina più bella > I dettagli

Dumenza: una Festa di Carnevale per grandi e piccini quella proposta dalla Pro Loco al centro sportivo Cara’ con canti, balli, animazione e stand gastronomici fino a sera > L’articolo

Tradate: il Carnevale si celebra tra bolle giganti, chiacchiere e cioccolata calda sabato 5 marzo alle 15 in piazza Mazzini a Tradate, all’oratorio Sant’Anna alle Ceppine e in piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone > Qui tutte le info

Vergiate: arrivano i carri ma niente sfilata per la Festa di Carnevale all’oratorio di Vergiate sabato pomeriggio, con sport, animazione e merenda per tutti > Leggi qui

Saronno: palaghiaccio e piscina offrono uno speciale evento di Carnevale tra ghiaccio e magia. Sabato sarà possibile pattinare mascherati con noleggio gratuito dei pattini mentre venerdì e sabato la festa in piscina è “Scopri la magia nelle acque di Hogwarts”, con gli istruttori chiamati a vestire i panni dei celebri personaggi tanto amati dai bambini, tra Silente e Ron, Hermione e Hagrid ed Harry Potter > L’evento

Varano Borghi: la Pro Loco organizza una Festa di Carnevale sabato pomeriggio in piazza Matteotti, con tanti giochi per i bambini > L’articolo

Morazzone: la festa di Carnevale si celebra sabato pomeriggio in oratorio tra giochi, bolle di sapone, spettacolo di magia e la sfilata delle maschere preparate dai bambini a scuola > Qui tutte le info

GARA DI MASCHERINE

Varese: per il terzo anno consecutivo salta la grande sfilata dei carri in centro. La Famiglia Bosina propone ai bambini un concorso per la Mascherina d’oro online. I vincitori saranno premiati sabato pomeriggio in una cerimonia simbolica ristretta con passaggio delle chiavi al Re Bosino prima del suo tradizionale discorso > Leggi tutto

Varese: sabato al Museo Castiglioni nel parco di Villa Toepliz c’è Museum’s got talent il contest per maschere a tea preistorico, antico Egitto o popoli del deserto > L’iniziativa

LABORATORI

Malnate: letture ad alta voce in maschera e laboratorio di Carnevale sabato mattina al Museo Realini di Villa Braghenti con “Città dei bambini” e i volontari di “Nati per leggere” > Come partecipare

Gallarate: un pomeriggio di letture e laboratorio creativo è in programma alla Biblioteca civica di Gallarate sabato 5 marzo alle ore 15 > Scopri di più