Il comitato delle Fattorie: “Un nuovo gioco dell’oca o l’inizio della vera partecipazione?”

A poche settimana dal voto del consiglio comunale di Somma Lombardo per far rientrare le Antiche Fattorie Visconti in capo all’amministrazione, il comitato tona a far sentire la sua voce, non senza ironia: «Sulla pagina Facebook del Comitato Antiche Fattorie Visconti qualcuno tempo fa scrisse che bisognerebbe aggiornare il gioco dell’oca che avevamo scelto come sintesi grafica dei trenta e passa anni di vicende per la salvezza dell’antico complesso delle fattorie, che invece è ancora lì, sofferente, in attesa di nuova vita».

«Quel gioco dell’oca è ormai storia e quello nuovo ha avuto come prima tappa il consiglio comunale del 24 febbraio nel quale, deliberando il ritorno del complesso tra le proprietà

del Comune di Somma Lombardo, si è di fatto stabilito un nuovo e concreto punto di partenza, che quindi sarà Fattorie 2022.0».

Come mai 2022.0? Perché prima ci vuole l’auspicata messa in sicurezza, che dovrebbe avvenire secondo le previsioni entro l’anno, «di cui però non si conosce il progetto definitivo, perché – stando alle dichiarazioni del tecnico comunale e del sindaco Bellaria nel consiglio – lo studio di fattibilità è ancora in soprintendenza».

Inoltre, progetto e costi dell’intervento potrebbero cambiare in basemnalle prescrizioni che perverranno. «Verrebbe da chiedersi a cosa sono serviti due anni di attesa della

progettazione esecutiva assegnata da Spes e acquisita – come sembra – dal Comune, e di conseguenza quale sarà la reale tempistica dei lavori di messa in sicurezza», continua il comitato.

“Più chiarezza e informazione”

«Sappiamo che il recupero del complesso storico sarà un percorso lungo non privo di difficoltà e pensiamo anche che sia nell’interesse di tutti evitare sterili polemiche»: per questo il comitato, «avendo da sempre dato la massima disponibilità a collaborare per l’obiettivo comune di riaprire le porte delle antiche fattorie», chiede «maggiore sicurezza e informazione» sul lavoro che ci sarà nei mesi a seguire.

«Ora che tutto torna in capo al Comune dovrebbe essere più semplice avere un punto di riferimento tecnico oltre che politico. La proposta operativa del Comitato è altrettanto semplice: costituire un luogo di incontro e informazione periodico per aggiornamenti sullo stato di avanzamento di procedure e progetti, cui possano partecipare (se interessati) anche rappresentanti della società sommese. Noi fiduciosi aspettiamo l’invito», concludono.