Consegnata ad Areu la Porsche Panamera sequestrata alla mafia

Consegnata, nel piazzale antistante il palazzo regionale, la Porsche Panamera sequestrata alla mafia e che verrà utilizzata da Areu per il trasporto di organi destinati ai trapianti. Al momento del passaggio, erano presenti il Presidente lombardo Attilio Fontana e il direttore generale di Areu Albero Zoli.

«Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull’aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive e perché la lotta alla mafia si attua anche tenendo alta l’attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi» ha commentato Fontana.

«La piena corrispondenza tra le necessità dell’autorità giudiziaria e la disponibilità di AREU ad acquisire il veicolo confiscato, ci permette di avere a disposizione un mezzo con prestazioni particolarmente importanti – ha spiegato il Direttore generale di AREU Alberto Zoli– D’altra parte anche con Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali vengono utilizzati autoveicoli particolarmente performanti e sicuri per lo scopo. In questo caso anziché utilizzare esclusivamente i veicoli delle Forze di Polizia (con noi convenzionate) si potrà utilizzare un mezzo similare condotto da personale AREU appositamente formato».

La Porsche Panamera, allestita con livrea istituzionale dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza e dotata dei necessari dispositivi acustici e luminosiper l’utilizzo in emergenza, sarà impiegata nell’attività operativa di trasporto organi, tessuti, équipe chirurgiche per i trapianti e pazienti donatori e riceventi.

«AREU riveste in questo ambito un ruolo fondamentale – prosegue Alberto Zoli- poiché all’interno della più ampia funzione del Centro Regionale Trapianti lombardo, presso la Direzione Generale Welfare, coordina e assicura tutti i trasporti su ogni tipo di vettore: gomma, ala rotante e ala fissa. E’ stata inoltre individuata come Struttura di Coordinamento multiregionale per l’area del Nord Italia, funzione che svolge attraverso la CReTO (Centrale Regionale Trasporto Organi) situata all’interno della Sala Operativa 118 di Milano (SOREU Metropolitana). L’utilizzo del nuovo veicolo assegnato ci permetterà di implementare l’efficienza del servizio, che riveste un’importanza “vitale” per l’intera comunità».

Il Governatore della Lombardia, conversando con i giornalisti, ha ricordato «una delibera della Giunta regionale che ha messo a disposizione 4 milioni di euro per permettere a Comuni e Province di ristrutturare e riutilizzare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata».