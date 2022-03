A Ferno ripartono dopo la pandemia i percorsi culturali

Il percorso di benessere culturale fernese, interrottosi nel febbraio del 2020 a causa della pandemia, riprende il suo cammino con un corso dedicato all’intelligenza emotiva.

Ad introdurre l’iniziativa sarà una serata di presentazione dal titolo “Intelligenza emotiva e pensiero positivo – le chiavi del successo personale e professionale”, in programma per le 20.45 di venerdì 25 marzo 2022 nella Sala Consiliare di Ferno, alla presenza di Ugo Rizzo, giornalista, mental coach e facilitatore relazionale, studioso del benessere interiore della persona oltre che della comunicazione empatica applicata alle relazioni umane, che sarà anche il relatore dell’intero corso.

Durante la serata di presentazione verranno illustrati tutti i dettagli del ciclo di incontri, articolato in sei lezioni, che prenderà il via il 31 marzo prossimo, al costo di 60 euro, e che sarà ospitato dal Centro Sociale Culturale Anziani “Bonotto Teresina” in Piazza Monsignor Bonetta 1 a Ferno.

Oggi più di allora, dopo mesi di silenzi, sofferenze, solitudine, lockdown e smart-working, l’esigenza di ritrovare se stessi per gestire al meglio anche la vita di relazione con gli altri è fondamentale. Da qui l’idea dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura – di riproporre le serate di intelligenza emotiva che prima della pandemia tanto avevano suscitato l’interesse dei cittadini curiosi di conoscere gli ingredienti utili per costruirsi o ricostruirsi una personalità sana, armonica, capace di muoversi al meglio nei rapporti con se stessi e con gli altri.

L’ingresso alla conferenza di venerdì 25 marzo prossimo sarà libero e gratuito e sarà l’occasione, per chi volesse poi iscriversi al corso, di prenotarsi e di versare la quota di iscrizione.

L’accesso sarà consentito a tutti coloro che saranno in possesso del Super Green Pass e muniti della mascherina FFp2. Per ogni informazione o necessità di chiarimento sarà possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Ferno al numero 0331 242283.