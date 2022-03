Filmstudio 90 omaggia Pier Paolo Pasolini e il cinema in pellicola

Filmstudio 9o celebra Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita. Venerdì 4 marzo (alle 21) e sabato 5 marzo (alle 18 e 30) nella sala di Via De Cristoforis, la storica associazione varesina propone il film l’Accattone, la pellicola che segna l’esordio di Pasolini alla regia. Il film verrà presentato nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, grazie al progetto Pasolini 100. Durante l’anno verranno quindi presentati altri titoli del poeta, sceneggiatore e attore che andranno a ripercorrere la sua carriera.

Restando in tema di proiezioni speciali, segnaliamo che al Cinema Teatro Nuovo di Viale dei Mille, per la rubrica dedicata ai grandi eventi storici, è in programma la proiezione della pellicola “Alla rivoluzione della due cavalli” di Maurizio Sciarra (Italia 2001, 98′), lunedì 7 marzo, alle 21. Il film sarà proiettato in pellicola 35mm, un evento così eccezionale che ha richiamato anche la curiosità del regista che per l’occasione sarà presente in sala. Con lui, il docente dell’Università degli Studi dell’Insubria Antonio Maria Orecchia che introdurrà il film, incentrato sulla Rivoluzione dei Garofani in Portogallo. – qui tutto il programma della rassegna

Per informazioni e biglietti www.filmstudio90.it