Giorgio Panariello, Ale e Franz e Grease al Teatro di Varese, aspettando Van De Sfroos

Giorgio Panariello l’aveva annunciato nella nostra intervista, “è uno spettacolo dove racconto i miei personaggi, ma anche aspetti della mia vita”. Venerdì 4 marzo, alle 21, il comico e attore è sul palcoscenico de teatro di Varese con “La favola mia”, un one man show dove porta tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio. Questi gli ingredienti del nuovo spettacolo in cui Panariello ripercorre in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Il fine settimana continua nel segno della comicità con Ale e Franz e il loro ultimo spettacolo “Comincium”. Accompagnati dalla musica dal vivo, i due comici si confrontano tra ricordi del passato e del presenta, con l’ironica che da sempre li caratterizza in un formato comico che non lascerà il pubblico indifferente.

Lunedì 7 e martedì 8 marzo, invece, si passa al musical, con un classico: Grease. A portarlo in scena la Compagnia della Rancia, una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane: rappresentato più di 1.800 volte per oltre 1.870.000 spettatori a teatro, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale. Anche questa volta, assicurano i protagonisti dello spettacolo, non mancherà energia e coinvolgimento.

L’11 marzo appuntamento con Davide Van De Sfroos per una tappa di “Maader Folk Tour”. Il tour segue all’uscita del suo ultimo lavoro discografico e, come sempre, saranno tappe fatte di parole, musica e storie.

Per informazioni e prevendite è possibile visitare il sito www.teatrodivarese.it