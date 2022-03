Gorillas, è arrivato “coach Clem”. Minibasket UISP, prime partite

NOTIZIARIO UISP del 23 marzo 2022

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas: dalla NFL è arrivato Coach Clem

Dopo tanta attesa lo scorso venerdì mattina (18 Marzo) è finalmente atterrato a Malpensa dopo un lungo viaggio da Detroit nello stato del Michigan, coach Donald Clemons.

“Coach Clem” ha allenato per 27 anni i Detroit Lions, franchigia professionistica della National Football League, il massimo campionato di football a livello mondiale. Tra i suoi “pupilli” anche Matt Stafford, fresco vincitore del Superbowl con i Los Angeles Rams. Anche per questo, a stupire tutti è stata la semplicità e cordialità con cui ha subito legato con staff e team dei Gorillas.

Martedì Clemons ha affrontato il primo allenamento con la prima squadra, ma già sabato ha avuto modo di dare il suo contributo ai giovani di Flag Football e lunedì mattina è stato protagonista di una dimostrazione durante l’ora di educazione fisica alla scuola media Manfredini. E sarà presto ospite della redazione di VareseNews.

Due settimane di duri allenamenti attendono ora il team varesino prima della sfida casalinga contro gli Hammers Monza: i Gorillas sono chiamati a rialzarsi dopo il sofferto scivolone maturato sul campo dei Rams Milano nella prima di campionato. Il tempo per recuperare c’è, e l’aiuto di coach Clemons potrà certamente rivelarsi decisivo.

KARATE DONNA – Violenza di genere, quando la difesa parte dal conoscere se stessi

Una violenza meno evidente, ma altrettanto subdola e debilitante per chi la subisce: è la violenza psicologica, e se ne è parlato nella palestra di Sacconago sede del CSK Busto Arsizio, storica realtà Uisp che diffonde la conoscenza delle Discipline Orientali, Karate in primis, e che ha ripreso a pieno regime l’attività, anche con “Karate Donna”, kermesse che dedica il mese di marzo alle donne e alla prevenzione della violenza di genere. “La situazione reale sulla violenza alle donne” è stato il titolo dell’incontro di lunedì sera, che ha visto tra gli altri la partecipazione dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri, dei consiglieri comunali Gianluca Castiglioni e Maurizio Maggioni e del presidente Auser Busto Arsizio Michela Volfi.

«La violenza psicologica è una violazione dei diritti umani e può avere effetti devastanti – ha detto l’avvocato Katia Marcolongo – Può portare a complicazioni nei rapporti sociali, interpersonali, depressione, ansia, attacchi di panico». La difesa personale, in questo, può essere uno strumento prezioso, come spiega Paolo Busacca, maestro di lungo corso del CSK: «Nei nostri corsi non puntiamo sulla performance fisica, ma sulla conoscenza di se stessi, del proprio corpo e delle proprie potenzialità – spiega – i nostri corsi non puntano a formare lottatrici, ma a dare a chi partecipa una maggiore fiducia in se stesse e nelle proprie potenzialità. Uno strumento di prevenzione potentissimo».

Lunedì prossimo, 28 marzo, sempre alle 19 in via Magenta, si continua con un incontro sull’uso della respirazione per la gestione delle emozioni, con l’obiettivo di aiutare a non farsi prendere dal panico, per essere vigili e reattive in ogni situazione. Relatrici saranno la psicologa Cinzia Bagnaschino e l’insegnante di Yoga Mirella Alessio.

MINIBASKET – Primo weekend di partite per gli Scoiattoli a canestro

Sono iniziati i campionati di minibasket targati Uisp Varese, e sono stati i più piccoli a “rompere il ghiaccio” e calcare per primi il parquet. Gli “Scoiattoli” classe 2014-2015 di Cassano Magnago, Gorla e Marnate si sono incontrati sotto canestro con nulla da invidiare alla grinta di giocatori ben più navigati, e hanno dato sfogo alla propria voglia di divertirsi, facendo canestri e anche sbagliandoli, perché è così che si impara.

Visibilmente soddisfatto il commissioner della SdA Pallacanestro Uisp Varese, Renato Vagaggini: «L’importante per noi era che i bambini si divertissero e che cominciassero a giocare partite ‘vere’, con arbitro, tempi e per qualcuno anche trasferte. È il nostro primo campionato di minibasket, e siamo molto orgogliosi dei nostri piccoli campioni e campionesse, che abbiamo tenacemente voluto in campo, soprattutto dopo due anni di pandemia».

Gli appuntamenti continueranno fino a fine maggio, con dei “concentramenti” di squadre, minitornei a tre o quattro squadre per volta, anche per gli Scoiattoli Big (2013-2012) e Aquilotti, nati tra 2010 e 2011. I risultati saranno su http://varese.sportonlive.it/