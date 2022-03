Installate e attive le nuove telecamere di videosorveglianza a Casciago e Morosolo.

In particolare i nuovi apparati, in collegamento con le centrali operative delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, controlleranno la zona in prossimità della scuola primaria Alessandro Manzoni di Morosolo e di Villa Valerio, sede di scuola primaria e secondaria di primo grado.

«Andiamo a coprire un’altra porzione importante del paese, in luoghi che in passato sono stati oggetto di intrusioni e furti. Un altro passo verso la sicurezza di tutta la popolazione. Il prossimo passo – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto – è quello di installare le telecamere a Morosolo tra via Manzoni e via Maroni e al cimitero per completare il controllo del territorio. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e ringrazio la nostra polizia locale e le fore dell’ordine per il costante lavoro di supporto».