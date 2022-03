La Openjobmetis “piace alla gente che piace”: parata di VIP per tifare Varese

Quando allo stadio Louis II di Montecarlo scende in campo il Monaco, la battuta più ricorrente è quell’impianto è forse l’unico al mondo in cui sono i giocatori a chiedere l’autografo ai tifosi e non viceversa. Il riferimento è, ovviamente, ai tanti VIP – teste coronate, industriali, sportivi, artisti, magnati – che risiedono nel Principato – con l’hobby di assistere alle partite di calcio che prendono posto sugli accoglienti spalti dell’arena dedicata all’ex regnante.

Con le dovute proporzioni, anche l’Enerxenia Arena riaperta al pubblico per Openjobmetis-Cremona (per il 60% della capienza) dopo oltre due anni ha avuto lo stesso effetto: la “VIP cam” – una delle novità schierate dal punto di vista dell’intrattenimento “collaterale” al basket giocato – nelle pause della partita è andata scovare i personaggi famosi presenti sugli spalti, ognuno dei quali si è guadagnato anche un bottino di applausi. (foto in alto: Zanetti con il presidente Vittorelli davanti alla Sala dei Trofei)

A fare da capofila gli argentini, una costante da quando Luis Scola si è trasferito a Varese prima da giocatore e ora da dirigente. Uno dei tifosi più assidui in questo lasso di tempo è stato Javier Zanetti, lo storico capitano dell’Inter che è amico stretto del “General” tanto che quest’ultimo partecipa alle iniziative benefiche della “Fondazione Pupi”. L’ex difensore ieri non era accompagnato da Esteban Cambiasso, presente però in diverse altre occasioni; in compenso a Masnago è arrivato Diego Dominguez. Argentino di nascita e italiano di passaporto, Dominguez una delle massime icone del rugby azzurro, vive in zona e ha a sua volta legami con Scola che lo ha invitato a prendere parte alla gara.

Un’altra argentina d’Italia molto famosa è Valeria Mazza: la modella e conduttrice è invece amica del presidente della Pallacanestro Varese, Marco Vittorelli e in passato è già stata ospite della società. Anche nel match con Cremona la sua presenza era data per probabile ma alla fine non è potuta intervenire: è facile che possa quindi fare capolino in una delle prossime gare.

(Zanetti all’interno dell’area hospitality sotto l’occhio vigile della Grande Ignis)

Fatto il riassunto del Sudamerica (tanti anni fa, a proposito, passò dal parterre nientemeno che Ayrton Senna accompagnato da Carol Alt…) c’è poi da fare la conta dei VIP nostrani. La solita “VIP cam” ha pescato, per esempio Ivan Basso: il due volte maglia rosa non è un abitudinario (anche per via della sua attività) ma ha comunque accumulato un buon numero di presenze a Masnago nel corso degli anni. E tra una “Strade Bianche” e una “Tirreno Adriatico” disputate dalla sua Eolo-Kometa si è preso un paio d’ore di pausa dal ciclismo per godersi una bella vittoria biancorossa a canestro. Anche tra i politici la squadra è sempre popolare: alcuni si sono visti solo sotto elezioni e quindi non fanno testo, altri invece sono tifosi veri che quando possono prendono posto in tribuna. Ieri per esempio è arrivato Giancarlo Giorgetti, di cui ricordiamo il tifo quando Varese giocava in trasferta a Roma; assente Attilio Fontana che però ha un abbonamento in tribuna da tempo immemore.

C’è poi tutto il “comparto basket”: gli ex che vivono a Varese e dintorni sono una presenza fissa a Masnago – Zanatta, Isaac i primi che ci vengono in mente – ma la cerimonia con cui Sandro Galleani è stato ammesso alla Hall of Fame biancorossa ha riportato al palazzetto altri grandi personaggi. Tra loro anche il c.t. della Nazionale, Meo Sacchetti (vera e propria ovazione per lui da parte del pubblico) che oggi vive a Gavirate e ne ha approfittato per visionare un po’ di giocatori. Così anche il suo predecessore sulla panchina azzurra, Charlie Recalcati, artefice dello scudetto della Stella: nella recente intervista a VareseNews aveva promesso di venire a vedere dal vivo l’Openjobmetis e ha onorato l’impegno alla prima occasione.

LA NBA IN CITTÀ

La partita con la Vanoli è stata speciale anche per la presenza di numerosi osservatori della NBA. Una decina, fanno sapere dalla sede di piazzale Gramsci, le franchigie americane che hanno richiesto un accredito per i loro emissari. Tra di esse certamente i Cleveland Cavaliers, i Minnesota Timberwolves e i Memphis Grizzlies. Sotto il loro occhio attento c’era soprattutto Matteo Spagnolo, il play del 2003 nato a Brindisi e di proprietà del Real Madrid che in questa stagione lo ha prestato a Cremona. Il talento azzurro (Sacchetti lo ha già portato in Nazionale) non ha incantato contro l’Openjobmetis ma resta un prospetto di altissimo livello che potrebbe essere scelto al “secondo giro” del prossimo Draft. E chissà che su qualche taccuino non sia stato aggiunto il nome di Tomas Woldetensae, migliore in campo ieri e già conosciuto oltreoceano per la sua militanza NCAA con l’università della Virginia.

I DIVANETTI CHE ATTIRANO

Va ricordato che prima della pandemia, tra i miglioramenti apportati alla Enerxenia Arena, c’è stata anche l’installazione della cosiddetta zona Courtside, ovvero la fila di divanetti rossi sistemati a bordo campo sul lato Ovest, quello opposto alle panchine. La maggior parte di questi posti non è in vendita al pubblico, nel senso che fa i divanetti rientrano negli accordi con alcuni sponsor (tra le aziende che li hanno a disposizione ci sono Openjobmetis, Irca, Prevcom, Elmec e altre); quelli non acquistati per la stagione sono invece gestiti dalla società (che li assegna a ospiti particolari come in occasione di alcune premiazioni) o in vendita ai tifosi. E non è inconsueto che, magari per una partita speciale, ci sia qualcuno che si regala un’esperienza speciale con… i piedi sul parquet.