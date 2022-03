Le iniziative di Cuveglio a sostegno dell’Ucriania

Con le associazioni del territorio Pro Loco, Centro Anziani Vergobbio, Sezione Alpini, Caritas Cuveglio, Gruppo Giovani Cavona, LILT, Club The Bears , con l’ausilio dei volontari di Protezione Civile e l’appoggio del Comune e la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali è stata organizzata una raccolta di beni di prima necessità.

L’iniziativa è organizzata dal Ministero degli Interni Italiano in collaborazione con il Cabinet of Ministers of Ukraine.

I materiali saranno raccolti presso la Sala Polivalente Comunale a Cuveglio. Seguendo i seguenti orari:

Domenica 6 marzo –

dalle ore 9 alle ore 12

dalle 15 alle 19

Da lunedì a venerdì

dalle ore 9 alle ore 12

dalle ore 15 alle ore 19

dalle ore 20 alle ore 22

I materiali raccolti saranno poi ritirati da personale addetto e trasportati a Torino, da dove verranno inviati in Ucraina.

«E’ questa una concreta azione di vicinanza e sostegno a chi in questo momento sta soffrendo per difendere il bene comune ed i valori cardine su cui poggia anche la nostra società», ha spiegato il sindaco di Cuveglio Francesco Paglia.

«Siamo tutti stati colpiti dagli avvenimenti che stanno ancora evolvendosi in Ucraina.

Indipendentemente da una doverosa e forte condanna morale a chi la guerra ha voluto per un cieco interesse politico ed economico, non possiamo non vedere le sofferenze che questa folle politica sta causando in modo diretto al popolo Ucraino e in modo riflesso alle genti di tutto il mondo.

Riteniamo che questa situazione chiami ognuno di noi in modo diretto ad essere protagonista di pace, sia con la condanna morale e politica, sia ed in particolar modo, partecipando attivamente al sostegno della popolazione Ucraina tramite la raccolta di medicinali e cibo ed in seguito all’accoglienza dei profughi», ha specificato il sindaco.