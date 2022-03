Le pagelle del Varese: cercasi il vero Mamah, la difesa paga qualche distrazione

Il Varese perde 3-1 in casa del Ligorna e i voti del Varese non possono essere positivi. Sono diverse le insufficienze in casa biancorossa, anche per chi di solito si meritava.

LE PAGELLE

TROMBINI 5,5: Lascia perplessi la posizione della barriera sul secondo gol. Può poco sulle altre reti

PREMOLI 5,5: Da difensore a destra ci mette il fisico e prova anche a spingere ma dietro la difesa oggi ha ballato

MONTICONE 5,5: Spende un’ammonizione quando ormai è troppo tardi, ma non è colpa sua. Come i compagni di reparto vive un pomeriggio negativo

PARPINEL 5,5: Un paio di imperfezioni e poi l’infortunio. Speriamo nulla di grave

Tosi 5,5: Entra nel primo tempo e lascia il campo nella ripresa. Sostituzione magari severa ma a sinistra non dà la spinta sperata

Minaj 6: Entra e sfiora il gol dopo pochi istanti. Poi però si inceppa e non combina più molto

FOSCHIANI 6: Sempre attento, nel primo tempo spinge anche con voglia ma dai suoi cross non arrivano pericoli

Fierza s.v.: Qualche minuto nel finale per l’esordio tra i grandi

GAZO 6: Ci mette orgoglio e suda la maglia. Attento a centrocampo, poche sbavature, ma manca qualcosa in zona offensiva

Cappai 5,5: Pochi palloni toccati e ancora meno quelli in zona gol

CANTATORE 6,5: Corre come un matto, si sbatte e ci prova anche dalla distanza. Il migliore dei suoi per impegno, ma anche per lui non manca qualche imperfezione

MARCALETTI 6: Gara ordinata ma poco più. Qualche discesa nel primo tempo, poi scala in difesa e si vede meno, anche se ci prova con il suo mancino in un paio di occasioni

PIRACCINI 6: Secondo gol di fila, ma le sue reti portano solo un punto in classifica. Gara difficile, gli lasciano pochi spazi, ma la forma è in crescita

PASTORE 5,5: Meno performante di altre volte, soffre la fisicità degli avversari e non ha grandi occasioni da sfruttare

Di Renzo 6: Non fa molto, ma qualcosina di buono sì. Il gol nasce da un suo movimento in area. Cerca palla con volontà e almeno di mette voglia

MAMAH 5,5: Il “Ken spaccatutto” manca da un po’. Perché il Varese torni quello ammirato nei mesi scorsi, molto passa anche dalla sua voglia di scattare, fare a sportellate e rompere le reti avversarie