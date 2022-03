Lo scontro diretto contro il Derthona si avvicina per il Varese

Dopo la sconfitta interna contro il Pdhae (leggi qui), quello di domenica (27 marzo) al “Franco Ossola” contro il Derthona si è trasformato in uno scontro diretto per il terzo posto. Il Varese ha chiesto – invano – ai prossimi avversari di anticipare l’incontro a sabato, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 30 marzo (trasferta a Sestri Levante), ma dal Piemonte è arrivata una risposta negativa.

Si giocherà quindi regolarmente di domenica e la squadra biancorossa non arriva certo in buona forma: le due sconfitte in fila subite hanno lasciato parecchio amaro in bocca all’ambiente, che ora dovrà cercare di reagire e confermarsi terza forza del Girone A. I leoni piemontesi sono a tre punti di distacco dai varesini e arriveranno a Masnago con il chiaro intento di provare l’abbordaggio.

Mister Ezio Rossi recupererà Andrea D’Orazio, che ha scontato le due giornate di squalifica, ma non avrà a disposizione Kennet Mamah, fermano dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Da valutare le condizioni di Donato Disabato, frenato nelle ultime settimane da un problema al ginocchio.

La squadra intanto si è stretta intorno a Francesco Gazo, che ieri è stato colpito da un grave lutto: è morto infatti il padre Gabriele.

Una nota positiva arriva da Brenno Useria, dove nel pomeriggio la Juniores Nazionale ha battuto 2-1 la Folgore Caratese con le reti di Fierza e Venditti.

Per la gara di domenica contro il Derthona la società ha aperto le prevendite:

Fino alle 23:59 di sabato 26 marzo è possibile acquistare i biglietti in prevendita attraverso la piattaforma Diyticket.it raggiungibile attraverso il nostro sito dalla sezione “Biglietti”. I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro. Settore ospiti prezzo unico 10 euro e acquistabile solo in prevendita. Previsto 1 euro di diritti di prevendita.

Domenica sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello Stadio in via Vellone a partire dalle ore 13:30; i cancelli apriranno alle 14:00 e chiuderanno alle 15:10: l’accesso all’impianto, come previsto dalle disposizioni di legge, dai 12 anni compiuti sarà consentito a chi è in possesso del Green Pass rafforzato.