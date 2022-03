I migliori ospedali al mondo secondo Newsweek: in classifica anche presidi della Lombardia

Sono 2.200 gli ospedali citati da Newsweek tra i migliori al mondo. Sono di 27 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada e si sono distinti per la loro eccellenza, le tecnologia all’avanguardia e le competenze di medici e infermieri, come si legge sulla rivista.

La scelta si basa su una ricerca che prende in esame le raccomandazioni dei medici esperti (direttori di ospedali, professionisti sanitari), le indagini di gradimento svolte con i pazienti, a cui viene chiesto una valutazione su i servizi offerti dall’ospedale e altri indicatori specifici sulla qualità come le misure igieniche e la sicurezza.

ANCHE OSPEDALI LOMBARDI NELLA CLASSIFICA DEI MIGLIORI 250

Nella top dei 250 migliori ospedali troviamo gli italiani Policlinico Gemelli di Roma in 37esima posizione, il Niguarda di Milano in 50esima, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, il San Raffaele del gruppo San Donato (80) , l’istituto Humanitas di Rozzano ( 83), l’azienda ospedaliera di Padova ( 92), in posizione 115 e 116 gli italiani ospedale Borgo Trento e il Policlinico San Matteo di Pavia. Tra i lombardi troviamo ancora il Papa Giovanni di Bergamo (119) e gli Spedali Riuniti di Brescia in posizione tra 151 e 250.

LA CLASSIFICA PER TIPOLOGIA DI CURA

Tra i migliori ospedali 2022 nell’elenco troviamo anche molti presidi italiani, suddivisi per tipologia di cure.

In campo cardiologico troviamo il Centro Monzino di Milano. Per le cure neurologiche la Fondazione IRCCS Besta sempre a Milano, per le cure oncologiche si citano lo IEO Istituto europeo di Oncologia fondato da Veronesi e l’Istituto nazionale dei Tumori.

In campo ortopedico troviamo il Galeazzi del Gruppo San Donato e l’Asst Gaetano Pini.

LA CLASSIFICA DEGLI OSPEDALI ITALIANI

Nella classifica dei migliori ospedali italiani al primo posto c’è il Gemelli di Roma con un punteggio del 93,33% seguito dal Niguarda di Milano che tiene il 90,72% dei consensi. Ci sono poi al quarto posto il San Raffaele e al quinto l’istituto clinico Humanitas.

Rimanendo in Lombardia, all’ottavo posto si colloca il San Matteo di Pavia e al nono il San Giovanni di Bergamo. Al dodicesimo troviamo gli Spedali civili di Brescia. Si passa poi al san Gerardo di Monza che ottiene la ventunesima posizione, mentre l’ospedale di Varese si piazza in 23esima posizione con un punteggio di 74,45%, al 25esimo il Sacco di Milano, al 31esimo l’istituto Maugeri di Pavia e al 32esimo il Policlinico clinica Mangiagalli.

In posizione 38 troviamo l’ospedale Manzoni di Lecco, e al 68esimo l’ospedale di Busto Arsizio mentre il sant’Anna di San Fermo della Battaglia si piazza in 92esima posizione. In ultima posizione l’ospedale di Crema.