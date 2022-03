Openjobmetis, si riparte: tremila tifosi pronti a spingere Varese contro Cremona

Da tempo non c’era un’attesa così forte per una partita casalinga della Openjobmetis, forse addirittura da prima della pandemia. L’incontro con la Vanoli Cremona in programma dalle 17,30 di domenica 6 marzo sarà speciale per tanti motivi e potrebbe – ma solo in caso di una vittoria ancora tutta da conquistare – anche cambiare un po’ l’orizzonte futuro della Pallacanestro Varese.

Innanzitutto alla Enerxenia Arena ci sarà finalmente un pubblico “vero”: la capienza al 60% ha permesso di avere 3mila posti a disposizione e i recenti risultati della squadra di Roijakkers hanno spinto i tifosi all’acquisto dei biglietti, tanto che alla palla a due ci sarà una cornice “quasi normale” per presenza sugli spalti e calore della gente. Poi, la partita con la Vanoli, arriva da due settimane abbondanti di digiuno: la pausa per Coppa Italia e Nazionale non ha fatto calare la voglia di rivedere sul parquet Ferrero e compagni, perché l’entusiasmo comunicato da questa squadra prima dello stop è stato davvero enorme.

Ci eravamo lasciati con il guizzo vincente di Sorokas (e con il successivo abbraccio collettivo dei biancorossi) contro Reggio Emilia, ci ritroviamo con di fronte un’avversaria alla quale si spera di applicare la stessa “legge”. Vincere contro Cremona sarebbe fondamentale, e qui passiamo a quel “cambio di orizzonte” di cui sopra: la Vanoli occupa l’ultima posizione insieme alla Fortitudo (lombardi con una partita in meno) e centrare lo scontro diretto porterebbe a 8 i punti di differenza tra le due formazioni. Un margine che potrebbe garantire una bella fetta di tranquillità e darebbe a Varese la possibilità di guardare anche davanti a sé e non solo alle spalle, come ha spiegato anche Carlo Recalcati nell’intervista concessa al nostro giornale settimana scorsa.

E poi c’è un altra questione: l’Openjobmetis, quest’anno, con la Vanoli ha già giocato tre volte e lontano da Masnago ha rimediato due sonore figuracce. La prima in Supercoppa fu un campanello d’allarme sulla tenuta dei biancorossi di Vertemati (lo scrivemmo chiaro e tondo, venimmo criticati…), la seconda – in campionato – certificò che quel gruppo aveva problemi ben più profondi di quanto si pensasse. È vero che da allora i giocatori sono in gran parte cambiati, ma cancellare quelle pessime esibizioni con una prova gagliarda sarebbe il modo migliore per continuare a correre sulla strada tracciata dall’olandese Roijakkers.

Il coach tornerà ad avere a disposizione Guglielmo Caruso che ha risolto il problema alla tibia e sta risalendo di condizione: il pivot si è allenato in settimana con buona continuità, non è chiaramente al top di forma ma è pronto a dare presenza in mezzo all’area e a far rifiatare il pivot atipico – ma decisivo – Sorokas. Chi ha avuto qualche problema nei giorni scorsi è invece Matteo Librizzi, messo a riposo e gestito per un problemino muscolare: il giovane esterno sarà della partita e probabilmente verrà messo a ringhiare sul golden boy cremonese, Matteo Spagnolo, giocatore che vale il prezzo del biglietto. Per il resto, in casa Varese, non si segnalano criticità, con Vene tornato senza problemi dall’impegno con l’Estonia (e con il canestro decisivo nel match con la Polonia).

Infine, parlando di “partita speciale”, non bisogna dimenticare l’omaggio a una vera e propria leggenda della società biancorossa, Sandro Galleani, che prima della palla a due riceverà l’applauso del palazzetto per essere stato ammesso – lo avevamo spiegato in QUESTO articolo – nella “hall of fame” di Pallacanestro Varese. Una decisione sacrosanta, quella presa del club, verso una persona (splendida) che per questi colori ha sempre dato l’anima.

