In ospedale a Varese diminuiscono i pazienti per e con Covid, ma si continua a ricoverare

I degenti positivi al SarsCoV2 sono in calo ma i dati del weekend fotografano una situazione ancora in chiaro scuro.

Erano 90, lunedì mattina 14 marzo, i degenti all’ospedale di Varese, un numero inferiore rispetto ai 94 che si registravano venerdì scorso. Nessuno in pediatria e ostetricia al Del Ponte.

Il saldo tra nuovi ingressi e uscite, però, per mattina era 0: 6 pazienti erano stati dimessi ma 6 erano stati ricoverati. Il dato più preoccupante riguarda la terapia intensiva che registra ancora un aumento, una persona in più che porta a 9 i ricoverati nel reparto di cure più intese. Una persona in più registrava anch el’area per acuti ( in tutto 49) Positivo, però il fatto che nei due giorni non si sia registrato alcun decesso.

L’occupazione dei letti negli altri reparti ha registrato una frenata: ieri mattina erano 756 con 87 nuovi ingressi di persone ricoverate per tutte le altre patologie e 95 dimissioni.

In pronto soccorso dei 122 accessi tre persone erano positive di cui due a Tradate e una a Luino ( ma di altri 99 si attendeva ancora il responso).