“Rivogliamo la funicolare”. Lo striscione sulla strada tra Varese e Sacro Monte

Una sorpresa mattutina, al ponte della funicolare sulla strada per Santa Maria del Monte: “Rivogliamo la funicolare”. Messaggio forte – affidato a uno striscione – per chiedere appunto il ritorno del servizio dell’impianto di trasporto, che è fermo dai primi giorni di dicembre.

La funicolare è un collegamento importante per il borgo in cima al Sacro Monte: per i turisti, per i varesini, per gli abitanti della frazione e per chi ci lavora. Ma il servizio è ormai da tempo fermo e senza prospettive, dopo il pensionamento di Augusto Dotti e per una serie di attività manutentive.

Chi è affezionato al Sacro Monte ha voluto lanciare di nuovo il messaggio, sperando che i tempi di riattivazione possano essere velocizzati. Tra l’altro la funicolare è quanto mai necessaria nei periodi di maggiore affluenza legate ai giorni festivi e nel periodo di bella stagione ormai alle porte.