Televisione e alberghi, il “Trofeo Binda” di Cittiglio ha fatto il pieno

Che l’edizione 2022 del Trofeo Binda di ciclismo sia stata particolarmente importante, lo avevamo già spiegato in QUESTO articolo pubblicato su VareseNews un paio di giorni l’edizione della corsa femminile tenutasi domenica 20 marzo con partenza da Cocquio Trevisago e arrivo – come sempre – a Cittiglio.

Da allora, se possibile, il prestigio della gara è ulteriormente aumentato nel senso che la vincitrice Elisa Balsamo (cuneese e campionessa del mondo in carica) si è imposta in altre due prove molto importanti: la Exterioo Classic e soprattutto la Gent-Wevelgem, entrambe disputate in Belgio. La superiorità di Balsamo, specie nella “Gent” (che come il “Binda” è prova di World Tour) ha definitivamente certificato la qualità della gara valcuviana organizzata dalla Cycling Sport Promotion.

A far sorridere gli uomini del patron Mario Minervino però non ci sono solo i risultati sportivi di Balsamo e di altre atlete italiane: anche i riscontri sulla diffusione delle immagini televisive e quelli legati alla ricettività alberghiera infatti sono decisamente positivi.

La Rai innanzitutto: secondo una nota diffusa dal “Trofeo Binda”, l’edizione 2022 è stata la più vista di sempre sulla tv di Stato con 800mila telespettatori. Tra l’altro è stato particolarmente complesso portare a termine nei tempi previsti la telecronaca a causa di un incidente esterno alla corsa avvenuto a Castello Cabiaglio che ha costretto la direzione di gara a fermare il gruppo e a deviare il percorso verso il fondovalle con relativo allungamento dei tempi. Ciò nonostante la regia ha assicurato la diretta sino all’arrivo, sacrificando solo la cerimonia del podio. Il network Eurosport, che ha mandato in onda le immagini sul proprio circuito internazionale, ha registrato a sua volta un totale di 1,8 milioni di spettatori.

A livello di ricettività alberghiera, la presenza di ben 52 squadre (tra quelle della categoria maggiore, la Elite, e quelle junior) ha coinvolto 25 diversi hotel e garantito oltre 900 pernottamenti tra giovedì e domenica. Un numero però parziale perché tiene conto delle “sole” camere prenotate di concerto con l’organizzazione ma non di quelle legate in maniera più ampia alla corsa: tifosi, parenti delle atlete, addetti ai lavori a vario titolo e così via. La CSP ha fornito una prima stima che si pone tra i 300 e i 400 pernottamenti, ricordando che diverse persone potrebbero aver soggiornato in un raggio geografico ampio.

Intanto il “Binda” ha già messo in calendario la prossima edizione, come richiesto dall’Unione Ciclistica Internazionale che si muove ovviamente con molti mesi di anticipo per stilare i programmi. La data prescelta è quella di domenica 19 marzo.