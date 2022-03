Trofeo Mornago di pugilato, bilancio positivo per il Boxe Team Camacho

È ottimo il bilancio sportivo e organizzativo del Boxe Team Camacho, la società organizzatrice della riunione pugilistica che si è tenuta sabato sera a Mornago, sul ring allestito nella palestra di via Verdi a Crugnola. Una serata da “tutto esaurito” in prevendita, a conferma della “fame” di boxe tra gli appassionati del Varesotto.

Il successo più netto tra quelli colti tra i boxeur di casa è stato quello ottenuto da Pablo Robbiani, che nel match della categoria 63,5 Kg si è imposto per KO sul portacolori della Danger Boxe, Sohaib Sif. Le altre vittorie dei pugili di casa sono state ottenute ai punti e sono quelle ottenute da Damiano Binda (nella categoria Gym Boxe) sul canturino Paolo Borghi, da Cataldo Facente e daYouness Semri su altri due avversari della Boxe Cantù, ovvero Andrea Curcuruto e Gianfranco Lorio.

Pareggio invece tra Marku Xhani e Aria Driush (Danger Boxe) nell’ultimo degli undici match in programma, valido per la categoria al limite degli 82 Kg. Niente da fare invece per un altro pugile del clan Camacho, Mirko Simeone, superato da Valerio Mantovani della Little Gym; è invece rimasto a riposo Fabio Antonello a causa di un problema burocratico che ha fatto sfumare il suo combattimento contro Oliver Cuonzo.

«Una serata strepitosa e piena di emozione – spiega Giuseppe Facente, anima del team Camacho – Mi spiace solo per Fabio che si era preparato bene ma non ha potuto combattere; per lui comunque ci saranno altre date. Per il resto devo ringraziare di cuore il sindaco e tutto il comune di Mornago che ci sono stati vicini per tutto l’evento, ma anche il mio secondo Fabio Fiore che mi ha supportato in questa avventura». All’organizzazione hanno inoltre collaborato il presentatore Antonio Locarno e lo staff composto da Salvatore Aiello, Antonio Asiatico, Luca Orlando e tutti i componenti del team Camacho.