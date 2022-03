Un punto per la Caronnese: 0-0 contro il Gozzano

Terzo risultato utile consecutivo ma anche secondo 0-0 di fila in casa per una Caronnese che muove ulteriormente la sua classifica. Anche contro il Gozzano la partita non si sblocca, in una gara dove Angelina non compie interventi e dove è mancato il guizzo giusto negli ultimi venti metri.

Moduli molto simili, Scalise nel suo 3-5-2 sceglie Putzolu come esterno destro e la coppia Roberto Esposito-Santi in attacco, mentre nel 3-4-3 di Schettino, Montesano diventa regista aggiunto in fase di possesso e Cozzari rientra tra le linee in attacco. Primo tempo non ricchissimo di emozioni, la Caronnese prova a farsi vedere sulle palle alte, ma né Cosentino né Diatta inquadrano la porta. Il Gozzano si appoggia sulle iniziative di Sangiorgio (2004 che farà parte della rappresentativa al Viareggio), mentre la Caronnese ha qualche spunto in più con i tiri di Roberto Esposito (murato) e di Vernocchi, parato però senza problemi da Vagge. Da una ripartenza sprecata da Diatta, che si ingolosisce del tiro non sfruttando la superiorità numerica, il Gozzano trova la ripartenza chiusa dal destro di Cozzari. Il tiro finisce a lato ma sveglia gli ospiti, che si rendono pericolosi con la girata di Montesano, respinta da Santi, su azione di corner, e il tiro di Sangiorgio che si spegne a lato.

Ripresa e il copione non cambia, con la Caronnese che prende più predominio territoriale ma fatica ad essere incisiva negli ultimi venti metri. Vagge è attento coi pugni sul tiro di Vernocchi, Scalise dimostra dopo otto minuti di volerla vincere proponendo una Caronnese più offensiva con Rocco prima e Corno poi tra le linee. Ma non cambia la sinfonia della partita, anche se la Caronnese mette praticamente tutti gli uomini nella metà campo del Gozzano. Coghetto mette in mezzo un paio di cross interessanti, nel finale una punizione dal limite dell’area è l’occasione potenziale più ghiotta ma la Caronnese spreca tutto con una soluzione che non inquadra la porta. E alla fine i rossoblù si devono accontentare del punto.

CARONNESE-GOZZANO 0-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Lazzaroni, Arpino, Cosentino; Putzolu, F. Esposito (8’ st Rocco), Vernocchi, Diatta (8’ st Coghetto), De Lucca; R. Esposito, Santi (21’ st Corno). A disp.: Ansaldi, Galletti, Zeroli, Cretti, Folla, Sardo. All.: Scalise.

GOZZANO (3-4-3): Vagge; Bane, Ciappellano, Montesano; Di Giovanni, Pennati, Castelletto, Nicastri (32’ st Costanzo); Cozzari, Gassama (18’ st Gemelli), Sangiorgio. A disp.: Barlocco, Peradotto, Italiano, Molinari, Kouadio, Rao, Paoluzzi. All.: Schettino.

ARBITRO: Selva di Alghero.

NOTE: giornata coperta e fredda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Diatta, Scalise, F. Esposito, Castelletto, Vernocchi, Arpino. Angoli 3-1. Recupero 1’, 5’.

SERIE D GIRONE A – XXVIII GIORNATA

Domenica 13 marzo ore 14.30: Bra – Imperia 0-2; Caronnese – Gozzano 0-0; Casale – Lavagnese 1-0; Derthona – Saluzzo 0-0; Ligorna – Varese 3-1; Pdhae – Fossano 0-1; Rg Ticino – Borgosesia 0-0; Sanremese – Chieri 1-0; Sestri Levante – Asti 1-1; Vado – Novara 0-1.

CLASSIFICA: Novara 62; Sanremese 56; Varese 47; Derthona 44; Chieri, Borgosesia 41; Casale 40; Bra 39; Vado 38; Gozzano, Ligorna 36; Caronnese, Sestri Levante 34; Pdhae 33; Asti, Rg Ticino 31; Fossano 30; Imperia 28; Lavagnese 21; Saluzzo 14.