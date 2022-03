Woldetensae sembra già un veterano. Vene-Sorokas, l’asse baltico non tradisce

BEANE 6,5 – Scatta dai blocchi con la voglia matta di tornare a graffiare anche in attacco, visto che prima della pausa era andato in calando. Determinante in avvio, poi incide poco palla in mano ma resta ben concentrato in retroguardia e incassa anche il sostegno di Roijakkers. Se la Vanoli arriva al tiro, spesso, spompa il merito è anche suo.

WOLDETENSAE 8 (IL MIGLIORE) – Un amico intrufolatosi in un allenamento di pochi giorn fa ci aveva avvertito: “Tomas da 3 punti la mette quasi sempre”. Insomma, aveva preso le misure per bene al canestro e anche in partita l’ultimo acquisto è stato implacabile: 4 su 5 dall’arco ma anche tante azioni ficcanti, con quel suo movimento lento all’apparenza ma letale in avvicinamento all’area. Sarebbe però sbagliato fermarsi ai punti: Wolde mette anche tanta presenza a rimbalzo e buone chiusure difensive, partita a 360 gradi di uno che è appena arrivato e sembra da anni in questa squadra. MVP Confident anche per i lettori della #direttavn con il 54% dei voti.

SOROKAS 7,5 – Al palazzetto è addirittura votato migliore in campo (ma le preferenze si danno al 30′): siamo quasi d’accordo nel senso che Paolino è ancora una volta strepitoso, sia per l’energia messa sul parquet sia per il “fatturato” che parla di 19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di cui uno immaginifico che sembra uscito dalla mente (matta e geniale) del Poz. Soffre un po’ l’atletismo di Dime e d’altronde non gli si può chiedere anche di duellare sopra al ferro con uno “zompatore” come il – bravo – senegalese di Cremona. Ma è un’inezia, per il resto solo applausi.

DE NICOLAO 5 (IL PEGGIORE) – Consci di beccarci qualche critica, ma questa volta Denik ha davvero girato a vuoto: 1 su 10 al tiro e minutaggio per forza di cose ridotto a causa dei falli che lo hanno presto confinato in panchina. Resta l’importanza nel tenere alta l’aggressività in difesa e di guidare la squadra dalla regia, ma il -7 di valutazione è un dato troppo impattante per salvare la pagella.

VENE 7,5 – In una normale serata di campionato, SSV mette a referto 14 punti, 9 rimbalzi e 3 assist per una valutazione “over 20” intaccata solo dai cinque falli, l’ultimo dei quali (visto però da lontano) è una probabile topica arbitrale. Il tutto in carrozza, con l’espressione di chi sa che tutto andrà bene e con la precisione del luminare di chirugia. Architrave.

REYES 7 – Per la seconda volta, dopo l’esordio sbarluscicante di Trento, rende felici i tifosi varesini. Che l’impatto sia buono lo si vede subito, con una palla strappata di potenza a un avversario, ma è sul finire del primo tempo che Justin si prende davvero la scena con un minibreak tutto suo. Aiutati che Dio t’aiuta, par di capire: Reyes cresce in convinzione, ottiene la fiducia di allenatore e compagni e diventa decisivo con quelle due triple dall’angolo che contribuiscono a chiudere i conti. Fiesta.

LIBRIZZI 5,5 – Limitato da un acciacco, ha comunque il suo posto in quintetto base e prova a dare il consueto apporto di grinta e aggressività. Però non guarda proprio mai il canestro, così la difesa può concentrarsi di più sugli altri biancorossi.

FERRERO 6 – Tanto spazio a Reyes significa minutaggio ridotto per il capitano che, volendo dare il proprio contributo, trova comunque il tempo di subire un fallo e infilare due liberi (su tre).

KEENE 7 – Cournooh esce con cinque falli dopo averne commessi una quindicina su Marcus, braccato da un avversario in “missione” su di lui. Alla lunga però, la mossa di Galbiati non basta perché il difensore si spompa (in attacco l’ex virtussino chiude a 0/5) e riesce solo in parte ad arginare il play varesino. Capito di avere poco spazio per sé, Keene capisce di poter servire i compagni: ne esce una prova senza esagerazioni, con 5 assist e con la difesa cremonese giocoforza sbilanciata su di lui. Anche così nascono le possibilità – ben sfruttate – dai Wolde, dai Reyes e dai Sorokas.