Corso di primo soccorso della Cri di Lomazzo

Un corso di primo soccorso a partecipazione gratuita rivolto a tutti i cittadini: lo organizza la Croce rossa italiana di Lomazzo -Gruppo Formazione – , in provincia di Como.

Il corso è strutturato su un ciclo di dieci incontri a cadenza bisettimanale, il corso è rivolto alla cittadinanza e ha lo scopo di fornire una conoscenza di base del primo soccorso, attraverso lezioni in aula, simulazioni e pratica sui manichini.

Verranno trattati gli argomenti relativi al supporto di base delle funzioni vitali, il BLS, come effettuare correttamente il massaggio cardiaco, nonché tutte quelle nozioni necessarie per affrontare le situazioni in cui potrebbe trovarsi un soccorritore di fortuna, tra cui: shock, ferite ed emorragie; Ustioni, congelamenti, fratture e traumi; malori e cardiopatie

Ci sarà inoltre un incontro conclusivo, dedicato alla storia e alle attività della Croce Rossa, durante il quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Il corso non è propedeutico a diventare volontari della CRI. Tutti gli incontri saranno svolti in presenza presso la sede del Comitato di Lomazzo (aula formazione, 1° piano)

Il calendario dettagliato è disponibile su www.crilomazzo.org. Le lezioni si terranno dalle ore 21. Partecipazione gratuita.

Evento a numero chiuso; iscrizione obbligatoria su www.crilomazzo.org

PER INFORMAZIONI corsi@crilomazzo.org

IN PROGRAMMA ANCHE LEZIONE MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE

https://www.crilomazzo.org/eventi/manovre-salvavita-pediatriche-7-maggio/

https://fb.me/e/6t4hbKocM

In occasione della festa della mamma, CRI Lomazzo propone un evento gratuito per sabato 7 maggio, alle ore 9:00, presso il Centro Polifunzionale di Bregnano

Due ore a disposizione con i nostri istruttori per affrontare tutti quei temi che i neo-genitori o chiunque debba occuparsi di bambini dovrebbe sapere. Vi racconteremo come intervenire correttamente in situazioni di emergenza, con semplici manovre che possono fare la differenza. È un incontro aperto a tutti! Genitori, nonni, babysitter, educatori, insegnanti… È gratuito, ma con iscrizione obbligatoria su www.crilomazzo.org