EcoRun Varese, Confesercenti organizza un evento per l’autodifesa delle donne

L’iniziativa in via Volta con i maestri di Arashi 21100, associazione sportiva dilettantistica di judo

Nell’ambito della 3° edizione di EcoRun Varese nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile per le vie del centro città, Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese ha organizzato un’iniziativa dedicata alle donne sempre più vittime di maltrattamenti. L’evento “In difesa delle donne” si terrà domenica 10 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in via Volta .

I maestri di Arashi 21100, associazione sportiva dilettantistica di judo, dimostreranno con tecniche di difesa personale come le donne possano proteggersi quando incorrono in situazioni pericolose. Obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione verso una tematica alla quale l’Associazione dedica attenzione da anni e con cui si desidera mostrare come le donne possano ritenersi sempre sicure in qualunque contesto si trovino.

Confesercenti ringrazia gli organizzatori per aver riservato spazio a questo momento di attenzione verso il mondo femminile.