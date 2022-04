La pallamano Cassano Magnago cerca il poker di vittorie contro Sparer Eppan

Dopo le tre vittorie consecutive nelle ultime settimane contro Trieste, Secchia Rubiera e Sparer Eppan, la Pallamano Cassano Magnago è alla ricerca di conferme del percorso intrapreso nel campionato di serie A1: sabato 2 aprile accoglierà al palazzetto Tacca Sparer Eppan, reduce da una pesantissima sconfitta a Sassari, l’ultima di una lunga serie che segna il periodo di estrema fragilità che la società sta attraversando. (Foto di Arianna Ramini)

Fischio d’inizio alle 18.30. La partita si potrà vedere su Elevensports.

Gli amaranto dovranno cogliere l’occasione del match tra le mura amiche del palaTacca per vendicare la sconfitta dell’andata (28-27), quando si sono ritrovati a rincorrere fino al 60′ un avversario che voleva sfuggire e aumentare il distacco il più possibile.

LE “ALTRE” DEL CASSANO

Le ragazze dell’A1 giocheranno domenica 3 aprile in casa, contro le “guerriere” di Malo: appuntamento al palazzetto Tacca alle 15. Le amaranto si trovano in una situazione delicata e dovranno cercare di portare a casa il match, dopo la batosta a Pontinia di settimana scorsa (conclusa 35-29), mentre le maladensi hanno conquistato due punti importanti contro Leno (28-17): Cassano Magnago è quartultima in classifica con 15 punti, a rischio play-out, poco sotto Padova (17 punti), mentre Malo è poco sotto con 6 punti.

Quanto alle squadra in A2: la squadra femminile giocherà sabato 2 in trasferta contro Dossobuono (ore 17.30); i ragazzi scenderanno in campo domenica 3 alle 17.30 contro Arcom al palazzetto cassanese.

CASSANO MAGNAGO VS SPARER EPPAN

Eppan ha recentemente cambiato allenatore: a metà mese Miljan Gagovic ha annunciato le sue dimissioni; se nel girone di andata con i risultati importanti ottenuti – come i pareggi con Fasano e Pressano, così come la vittoria contro Sassari – Eppan sembrava una delle squadre destinate a stare nella parte alta della classifica, da gennaio è stata risucchiata in zona play-out. Pertanto, la squadra è stata affidata a Mile Malesevic che dovrà riportare i lions all’antico splendore.

Attualmente Eppan è quartultima in classifica con 13 punti, in piena zona play-out: da gennaio a oggi i lions hanno strappato una sola vittoria contro Albatro (36-27) a inizio marzo, una piccola luce in mezzo a un baratro di sconfitte. Se l’andata si era conclusa con la vittoria contro Trieste (22-19), il 2022 si sta rivelando un bruttissimo incubo: Appiano ha perso contro Carpi nel recupero della prima giornata di ritorno lo scorso 9 marzo (29-34), contro Pressano (27-22), in trasferta a Bolzano (32-30) e in puglia contro Fasano (33-36) e nel derby altoatesino contro Alperia Merano (22-28).

Oltre al terremoto in vetta alla squadra, a gennaio la società ha scisso il contratto con Modestas Starolis, terzino lituano infortunatosi alla spalla e tornato a casa per essere operato: lo straniero è stato prontamente sostituito con Nikola Stankovic, terzino serbo classe 1999 che ha giocato tra le fila dello Spartak Subotica (squadra al sesto posto del gruppo B della Superliga).

Le squadre si trovano agli antipodi di due parabole performative: da una parte una squadra in discesa come Eppan, dall’altra un Cassano in risalita che segue la scia positiva tracciata fin dall’inizio del campionato e, finalmente, raccoglie risultati. Sarà un match interessante in cui entrambi gli attori in campo cercheranno una netta vittoria senza se e senza ma.

LA VENTIDUESIMA DI CAMPIONATO

La ventiduesima giornata di campionato di serie A Beretta (la nona del girone di ritorno) inizia alle 18: Secchia Rubiera accoglierà Carpi, si preannuncia una sfida all’ultimo gol per uscire dai play-out. Alle 18.30 altre due partite in contemporanea con il Cassano Magnago: Teamnetwork Albatro-Alperia Merano e Raimond-Sassari Pressano. Alle 19 Conversano accoglierà Trieste, insieme al derby altoatesino Brixen-Bozen.

Turno di riposo per Fasano.