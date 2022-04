L’ambasciatore dello Stato di Israele ospite della Provincia di Varese

L’Associazione Italia Israele Varese-Alto Milanese ha avuto l’onore di incontrare Dror Eydar, Ambasciatore dello Stato di Israele, ospite della Provincia di Varese.

Galleria fotografica L\'ambasciatore dello Stato di Israele in visita a Villa Recalcati 4 di 9

È durato quasi due ore il colloquio tra l’ambasciatore, il Presidente dell’Associazione Italia Israele Varese-Alto Milanese Rossano Belloni e il Presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, per parlare di attualità in occasione della visita nella Città Giardino del rappresentante dello Stato d’Israele in Italia.

Il Presidente Belloni, portando i saluti dell’Associazione e ringraziando l’Ambasciatore Eydar e il Presidente Antonelli, ha ricordato che «quest’anno ricorrono i 20 anni dalla costituzione dell’Associazione, nata dalla volontà della giornalista Marilena Lualdi e mia di diffondere informazione e conoscenza relative allo Stato d’Israele, all’ebraismo e alla solidarietà verso Israele e gli Ebrei di ogni paese».

Belloni ha inoltre ricordato che «L’Associazione ha realizzato parecchie iniziative e svolto la propria attività soprattutto nelle scuole per la ricorrenza della Giornata della Memoria, occasione in cui abbiamo invitato diversi testimoni della Shoah che hanno incontrato i ragazzi per raccontare le proprie storie, alcune delle quali sono state raccolte in libri che, col patrocinio di alcune Amministrazione Comunali e la collaborazione di Proedi editore, sono stati distribuiti negli Istituti scolastici».

«Come Presidente della Provincia di Varese e rappresentante di tutti i Sindaci del Territorio, voglio esprimere il mio personale orgoglio per questa iniziativa interculturale arricchita da momenti di storia condivisa e solidarietà tra i popoli – ha commentato il Presidente Antonelli -. Un legame che affonda le radici lontano nel tempo, infatti, la Provincia di Varese è in prima linea nel tenere viva la memoria collettiva, soprattutto per i più giovani, e lo dimostra ogni anno collaborando con realtà come l’ANPI Provinciale, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, e il Comitato Onoranze ai Caduti del San Martino. Ogni anno del mio mandato, con il supporto dei Consiglieri provinciali e degli Amministratori dell’Ente, è stato parte integrante dei progetti volti a onorare la Memoria. Un esempio tra i tanti: abbiamo patrocinato la presentazione e la posa di 13 nuove Pietre d’inciampo e, proprio stamattina, abbiamo partecipato alla posa di 5 di queste Pietre nel Comune di Luino».

Sono stati infine presentati i membri dell’Associazioni presenti all’incontro: fra questi Vaifra Pesaro, diretta testimone di cosa hanno significato le Leggi Razziali in Italia e il cui padre fu ucciso nel campo di sterminio di Auschwitz, e Anna Botter, referente dell’Associazione per la significativa iniziativa.