L’architetto del Padiglione Italia a Expo Dubai si racconta a Visionare

Il protagonista dell’appuntamento di aprile di Visionare, i dialoghi di architettura ideati dall’architetto Fulvio Irace e organizzati dall’Ordine degli Architetti Varese sarà Italo Rota.

Autore di molti noti capolavori architettonici della modernità, come il Museo del Novecento a Milano, Rota è stato protagonista anche delle cronache più recenti. È suo infatti – insieme a Carlo Ratti, Matteo Gatto e F&M Ingegneria – Il progetto architettonico del padiglione Italia a Expo Dubai 2020. Realizzato con tre imbarcazioni che compongono il tetto dell’edificio, e. una facciata realizzata in corde nautiche, a loro volta prodotte attraverso il riciclo di circa 2 milioni di bottiglie di plastica, in un’ottica di economia circolare.

Anche Varesenews l’ha visto e descritto nel video, durante la missione a Dubai di Tomaso Bassani e Tommaso Guidotti.

Martedì 12 l’architetto è l’ospite di aprile della rassegna dell’Ordine degli architetti: di questo e altri temi discuterà nel dialogo con Fulvio Irace, in una conversazione che ha lo scopo di offrire al pubblico di VISIONARE un affondo inedito sul laboratorio creativo dell’Architetto, nella speranza di metterne in luce le ragioni più profonde ed intime.

L’appuntamento come di consueto è a Villa Panza a Varese martedì 12 aprile alle 19: è possibile seguire l’incontro in presenza (posti totali 120 persone) o in streaming. In entrambi i casi è necessario prenotarsi a questo link.