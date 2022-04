Le botte fuori da un locale, l’impianto nucleare di Ispra e la mostra sui Legnanesi nel podcast del 29 aprile

Le principali notizie di venerdì 29 aprile

Picchiato fuori dalla discoteca a Cassano Magnago senza nessun motivo: è quanto ha denunciato ai carabinieri un 23 enne dopo essere stato aggredito sabato scorso. Il ragazzo dopo essere stato avvicinato da uno sconosciuto all’interno del locale è stato raggiunto attorno alle 4,30 all’esterno e picchiato assieme ad altri due complici: gli è stato fratturato il naso ed è stato sottoposto a intervento chirurgico, con prognosi di 25 giorni. “A causa di quanto avvenuto non mi è stato rinnovato il contratto”, ha raccontato. Sulla vicenda indagano i militari della compagnia di Busto Arsizio che hanno trasmesso la comunicazione di reato alla Procura. Si cercano tre ragazzi coetanei dell’ aggredito fuggiti a bordo di una Punto.

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro di finanziamenti agevolati all’azienda Fratelli Rossetti, marchio di calzature artigianali, che ha presentato un piano di investimento per innovare gli stabilimenti a Parabiago e rafforzare la rete dei negozi. L’investimento totale, del valore complessivo di 8 milioni di euro, punta a innovare i siti produttivi e introdurre nuovi sistemi digitali di vendita e gestione clienti, nonché a rafforzare la rete di vendita italiana con l’apertura di nuovi negozi a Milano e negli aeroporti di Linate e Malpensa.

Il reattore nucleare del Jrc di Ispra sarà dismesso nel 2040.A sostenerlo è l’ingegner Paolo Peerani, responsabile dello staff che si sta occupando delle operazioni di smantellamento. Il reattore che fu costruito nel 1969, per fini di ricerca e non di produzione di energia, non è più attivo dal luglio del 1983. L’obiettivo dell’operazione è far diventare quell’area “green field”, cioè prato verde, accessibile a tutti e in totale sicurezza. Sull’esempio dell’attuale Jrc visitors’ center, che un tempo ospitava un laboratorio di radiochimica, il primo spazio in Europa totalmente “ripulito”, cioè senza rilevanza radiologica. La grande incognita di questo smantellamento è il sito nazionale di stoccaggio definitivo di rifiuti e scorie nucleari, che in Italia non è ancora stato realizzato

Non decolla il dialogo tra i vertici delle scuole europee e il sindacato Cgil che difende 11 docenti di varese su cui incombe il licenziamento dopo molti anni di attività. Nell’ultimo incontro, la direzione della scuola, pur ammettendo che la situazione attuale si è creata a causa di un errore di programmazione, ha dichiarato di voler procedere con i suoi programmi che mirano a riequilibrare il rapporto tra docenti distaccati e locali, sfalsato negli ultimi anni. Il sindacato ha annunciato che darà battaglia

A Busto Arsizio la mostra dedicata ai 100 anni dalla nascita di Felice Musazzi de “I Legnanesi”. Verrà inaugurata sabato 30 aprile e rimarrà aperta fino al 15 maggio. A Villa calcaterrasarà possibile ammirare cimeli originali, costumi, copioni e rari filmati d’epoca. Sarà inoltre commemorata la figura di Felice Musazzi, un uomo che ha saputo trasformare una sua passione nella propria ragione di vita, contribuendo a tenere viva in maniera determinante una tradizione linguistica e teatrale che sta scomparendo