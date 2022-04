Le celebrazioni pasquali della Comunità pastorale del Crocifisso Risorto di Saronno

Ecco tutti gli eventi promossi dalla Comunità pastorale del Crocifisso Risorto di Saronno, che si terranno in città dal 15 al 18 aprile in occasione della Pasqua

Dalla via Crucis per le strade cittadine alla Messa Pasquale. Ecco tutti gli eventi promossi dalla Comunità pastorale del Crocifisso Risorto, che si terranno a Saronno dal 15 al 18 aprile in occasione della Pasqua, la festa cristiana che commemora la risurrezione di Gesù dai morti e descritta nel Nuovo Testamento.