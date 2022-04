Mentoring for managers, confrontarsi per crescere

Sta per iniziare il nuovo progetto del Gruppo Minerva di Federmanager Varese: “Mentoring for Managers”. Quest’anno l’iniziativa, a differenza dello scorso anno, è rivolta a mentee (una persona che è aiutata da un mentore) di ambo i sessi, e non solo all’universo femminile. Mentre il gruppo mentor avrà una connotazione prevalentemente, ma non esclusivamente, femminile.

Con il gruppo di mentor già disponibili (professioniste di altissimo livello, associate a Federmanager e provenienti da diversi settori professionali e industriali), si sta iniziando la ricerca dei mentee: dirigenti e quadri più o meno giovani, alte professionalità che per motivi diversi abbiano la necessità di fare chiarezza in se stessi, nella vita personale e lavorativa, nelle loro motivazioni e aspettative.

Il progetto è un invito a cogliere un’opportunità unica di potersi confrontare con qualcuno in grado di aiutare a crescere, professionalmente e umanamente, avrà una durata di circa due mesi durante i quali le mentor metteranno a disposizione un totale di sei ore, con tempistiche e modi concordati direttamente tra mentor e mentee, in presenza o distanza, per ascolto, condivisione di esperienze, individuazione e valutazione di possibilità di miglioramenti.

Per contatti: Laura Aspesi, consiglio direttivo Federmanager Varese e coordinatrice Gruppo Minerva Raffaella Cremonesi, associata Federmanager Varese

Gruppominerva.varese@federmanager.it