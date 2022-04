Nuova sala biliardo a Lavena Ponte Tresa

Sabato 9 aprile si è inaugurata a Lavena Ponte Tresa la ASD Nord Est, un nuovo centro sportivo dove si pratica lo sport del biliardo affiliato alla FiBiS.

Hanno presenziato il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, Il vice presidente nazionale della FiBIS Stefano Gibertoni e gli atleti Paolo Marcolin, Fioravante Vecchione, Salvatore Gambino tutti facenti parte delle categoria d’eccellenza della specialità.

Illustrato anche il progetto scuola che ha come obbiettivo l’utilizzo proprio del biliardo quale strumento per l’apprendimento per gli alunni delle nozioni matematiche geometriche e di fisica. La ASD Nord Est si trova in via G. Marconi e sarà sede di varie manifestazioni provinciali e regionali.