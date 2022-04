Piano energia e clima, il sindaco di Varese Davide Galimberti conferisce la delega a Dino De Simone

Nuova delega a Palazzo Estense, con la nomina di Dino De Simone a consigliere delegato al Piano energia e clima.

Una delega che in questa fase storica, con la crisi internazionale in atto e le conseguenti ripercussioni sulla questione degli approvvigionamenti energetici, ha un ruolo di primo piano nel definire una linea amministrativa volta alla riduzione dei consumi e alle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

«Sono contento di questa delega e ringrazio il sindaco per l’attenzione data al tema della transizione energetica – dichiara Dino De Simone -. Penso che il ruolo dei Comuni oggi più che mai sia fondamentale. Sappiamo che le sfide sono l’emergenza climatica e parallelamente l’emergenza energetica con l’incremento dei costi delle bollette per famiglie, imprese, istituzioni. Dobbiamo lavorare quindi per vincere le due sfide insieme: ridurre i consumi energetici e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili, favorire l’economia verde, ridurre i costi in bolletta. Le sfide sono grandi, ma con l’impegno di tutti daremo un contributo importante. Il Comune di Varese è in prima linea su questo».