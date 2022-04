Residenti evacuati per un incendio a Cadegliano Viconago

Ancora fiamme a Cadegliano Viconago: dopo il grande incendio di Arbizzo alla fine di marzo, nella serata di ieri un altro rogo si è sviluppato nel paesino dell’Alto Varesotto e ha distrutto una casa. Erano da poco passate le 21 di sabato 23 aprile quando in via Alessandro Manzoni, per cause in corso di accertamento un appartamento è stato interessato da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Luino, Laveno Mombello e Varese con due autopompe, due autobotti e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’abitazione è stata dichiara inagibile, gli occupanti hanno dovuto trovare ospitalità altrove.

Non si segnalano feriti.