Si ribalta con la canoa nel lago di Varese

Un uomo di 79 anni si è ribaltato con la canoa nelle acque del lago di Varese, al largo della Schiranna, nella mattinata di martedì 19 aprile.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con un’imbarcazione e supportati dal personale del Soccorso Alpino Fluviale per soccorrere l’anziano, trasportato in ambulanza in buone condizioni all’ospedale di Varese: per lui un colpo di freddo a causa della temperatura dell’acqua, oltre allo spavento.