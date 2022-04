Summer Camp allo Sporting Club Saronno

Dal 6 giugno al 29 luglio e dal 5 al 9 settembre, allo Sporting Club Saronno di via Garcia Lorca è in programma il

SUMMER CAMP 2022

aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Il campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30, sotto la guida di preparatori atletici e/o maestri federali riconosciuti.

I posti sono limitati e le prenotazioni sono aperte.

Programma giornaliero tipo

8.30 check-in

9.00 Inizio delle attività: tennis, piscina, calcetto, pallavolo, giochi ludici (possiiblità di usufruire di campi coperti in caso di pioggia)

12.30 pausa pranzo

13.00 sala relax con giochi in scatola, lettura, cinema

14.30 gare una volta alla settimana e tornei vari durante la settimana

16.00 sala relax con disegno, arte e creatività

16.30 fine attività

Informazioni varie

Per la giornata intera pranzo al sacco gestito dalle famiglie

Per iscrizioni di due o più figli a tempo pieno nella stessa settimana sarà applicato uno sconto di 20 euro dal secondo figlio in avanti

Per i figli dei soci e scuola tennis, sconto del 10% sulla settimana a tempo pieno

Possibilità di mezza giornata

Prezzi

18 euro mezza giornata

30 euro intera giornata

Aperte le prenotazioni

Dalle 9.00 alle 19.00 direttamente allo Sporting Club in via Garcia Lorca a Saronno o telefonando al numero 0296701736

Maestro Altobelli 3738512534

Via mail: info.sportingsaronno@gmail.com

Sito internet | Facebook