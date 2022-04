Venerdì 15 il Mercato della Terra a Varese: rischia di essere l’ultimo

Non ha dato i risultati sperati l’esperimento di slow food sulla città giardino: cosi quello di venerdì santo rischia di essere l’ultimo mercato “dei prodotti buoni, puliti e giusti” in città

Si terrà questo venerdì, come ormai da diversi mesi a questa parte nel primo e terzo venerdì del mese, dalle 9 alle 13 in quella parte di piazza Repubblica che “confina” con via Manzoni il mercato della terra di Slow Food.

Organizzato dal “Mercato della terra del Piambello” che si svolge ogni secondo sabato del mese a Induno Olona, le bancarelle selezionate da slow food si ripresentano anche il giorno 15, ma il rischio è che sia l’ultima volta.

Il mercato di produttori di qualità non ha infatti dato i risultati sperati, contrariamente a quello che avviene con il mercato di Induno: e così quello di venerdì santo rischia di essere l’ultimo mercato “dei prodotti buoni, puliti e giusti” in città, anche se sarà una golosa occasione per “santificare la Pasqua” anche a tavola. L’alternativa è estendere la sperimentazione fino a giugno: ma se questa opzione è opportuna lo potranno dimostrare solo i consumatori.

Il sito

La mail

La pagina Facebook