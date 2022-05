Accordo tra amministratori di condominio e servizio di Igiene urbana di Varese per la nuova raccolta differenziata

Il nuovo gestore del servizio di igiene urbana a Varese Sangalli e la camera Condominiale di Varese, hanno siglato giovedì 5 maggio, un accordo per rendere più efficace la comunicazione delle novità apportate dal nuovo servizio, anche tramite una specifica formazione degli amministratori di condominio sul tema della raccolta dei rifiuti.

L’intesa è stata firmata a Palazzo Estense dalla rappresentante dell’Impresa Sangalli Daniela Sangalli e dal presidente di Camera Condominiale Varese Andrea Leta.

Tra i punti dell’accordo è previsto che Impresa Sangalli metta a disposizione della Camera Condominiale un proprio formatore per approfondire le novità che riguardano la corretta gestione dei rifiuti a livello condominiale, soprattutto in ordine ad alcune variazioni importanti come la raccolta del secco che, in vista della tariffa puntuale, verrà effettuata personalmente da ogni condomino. Dall’azienda saranno predisposti anche dei questionari online perchè gli amministratori possano ottenere feedback puntuali del servizio e rispondere al meglio alle esigenze segnalate dai gestori dei condomini. .

Per Camera Condominale Varese si tratta del terzo accordo firmato con le istituzioni e le associazioni legate alle attività degli amministratori, dopo quelle con Alfa e con Aime.

I COMMENTI ALL’ACCORDO

«Sappiamo bene per l’esperienza che abbiamo nelle città, che la comunicazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata: una comunicazione che deve prendere diverse forme – Ha commentato Daniela Sangalli, responsabile tecnico dell’azienda – In quest’ottica gli amministratori sono fondamentali per diffondere le “best practices” per questo li ringrazio per questa opportunità sperando che si avviino altre iniziative analoghe in città».

«E’ da diversi mesi che stiamo lavorando con l’impresa Sangalli per giungere a questo accordo – ha sottolineato il presidente di Camera Condominiale Varese, Andrea Leta – L’obiettivo ò il coordinamento tra noi per diffondere una comunicazione ordinata e fornire corretti feedback: una proposta che ha visto la ditta Sangalli rispondere con entusiasmo, anche perchè i professionisti devono avere informazioni diverse rispetto ai privati. Siamo felici che si sia già avviata una collaborazione così proficua».

«L’iniziativa era nata da un primo input dato due mesi fa come assessorato, cercando di coinvolgere amministratori di condominio con il fine di poter lavorare meglio sul tema – ha sottolineato infine l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino – Constato con piacere che la cosa si è allargata, ha preso piede e si struttura: questo è un punto molto importante per lavorare bene. Auspico altri accordi simili, che prendano esempio da questo, per allargare la rete».